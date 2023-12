Repórter da Globo pede demissão e explica decisão: 'Não via futuro'

Após seis anos, repórter da Globo, Rafel Ihara, pede demissão e expõe motivo de ter tomado decisão drástica de deixar a emissora

O repórter Rafael Ihara pediu demissão da Globo após seis anos de trabalho na emissora. A decisão de deixar o cargo foi revelado para o Splash, do UOL. O jornalista expôs os motivos que o levaram a sair do emprego.

Após fazer várias matérias para diversos jornais da casa, como o Bom Dia São Paulo e até aparecer com reportagens no Jornal Nacional, o jornalista, de 28 anos, resolveu encerrar o contrato com a Globo por ter percebido que não teria o crescimento desejado.

"Tenho competências, talentos e qualidades que poderiam ser melhor aproveitadas para poder entregar mais para a empresa, além daquilo que eu estava entregando. [...] São as chefias que avaliam isso. Às vezes essa falta de oportunidade acaba incomodando um pouquinho", disse.

Rafael Ihara ainda acrescentou: "A televisão tem que acompanhar a mudança dos tempos. A gente fala com o público, e o público muda nos seus costumes. [...] É uma Globo que acabou exigindo mais de mim ao longo dos últimos anos, e eu não via mais futuro ali dentro, diante daquilo que eu pretendia para mim."

Segundo o comunicador, há dois anos ele vem pensando na possibllidade e uma proposta melhor lhe atraiu. "Quando eu sonhava ser repórter, eu não imaginava que seria tão duro. E acho que muita gente que hoje sonha ser repórter de TV, quando começa a encarar a rotina, percebe, nossa, é bem diferente daquilo que eu imaginava", apontou outro motivo que o fez repensar.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Rafael Ihara (@rafael_ihara)

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Rafael Ihara (@rafael_ihara)

Alan Severiano revela como conheceu a esposa

No comando do SP1 e eventualmente no Jornal Hoje, apresentador Alan Severiano é discreto com sua vida pessoal. Contudo, por aparecer todos os dias na casa dos telespectadores, muita gente se pergunta como o âncora é longe das bancadas. Em entrevista exclusiva para a CARAS Digital, ele contou como é sua vida longe das telinhas.

Mais conhecido pelo público de São Paulo após assumir o lugar de César Tralli no SP1, Alan Severiano, de 47 anos, é casado e tem duas filhas, Olívia, de 15 anos, e Anita, de 13. Inclusive, a amada e mãe de suas herdeiras, Rachel Rubin, também trabalha como jornalista. O apresentador então contou como iniciou o relacionamento nos anos 2000.