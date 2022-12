Finalistas da 'Fazenda 14', Bárbara Borges e Iran Malfitano finalmente se beijam

Grudados desde o começo da edição, Bárbara Borges e Iran Malfitano finalmente selaram união

A última festa da 'Fazenda 14' aconteceu na madrugada desta quarta-feira, 14, e causou algumas surpresas. Além de Thomaz Costa ter pedido Tati Zaqui em namoro, Iran Malfitano e Bárbara Borges se aproximaram.

Após Babi, Iran e Bia comemorarem que estão na final com um champanhe dentro da casa, eles foram liberados para uma festa fora do local, com os eliminados do programa.

Depois que a festa, que contou principalmente com o grupo B, terminou, Babi e Iran, que estão grudados desde o começo da edição, pularam na piscina para comemorar a reta final do reality.

Os eliminados começaram a gritar para que eles se beijassem e eles finalmente deram um selinho. A união se estende até na hora de dormir, já que mesmo com a casa vazia, eles ainda optam por dormir juntos, na mesma cama.

Babi, no entanto, jogou um balde de água fria nos fãs do casal. Após o selinho, ela comentou com Deborah:“Eu amo e admiro ele, mas não é de homem e mulher. Não é. Eu vou encontrar o meu amor, eu amo isso, eu sei que vou encontrar. Eu sou movida pelo amor e pela paixão. O homem tem que me conquistar no papo, na conversa. Não ligo pra bonitões, tem que ter papo bom".

Confira cena do beijo entre Iran Malfitano e Bárbara Borges: