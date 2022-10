Filha de William Bonner e Fátima Bernardes sobe no palco e surpreende cantando com Matheus Fernandes

Beatriz Bonemer sonha em virar cantora de pagode e participa de show do cantor Matheus Fernandes

CARAS digital Publicado em 13/10/2022, às 11h32

BiaBonemer (24), filha de FátimaBernardes e WilliamBonner, surpreendeu o público ao subir no palco do festival 'Farra' e cantar junto à MatheusFernandes (30).

O show aconteceu na última quarta-feira, 12, em São Paulo. A jovem estava na plateia quando foi chamada ao palco pelo cantor para se apresentar também e decidiu arriscar!

Ela já havia cantado outras vezes, como nos bastidores do último 'Encontro' com a mãe e o vídeo viralizou nas redes sociais.

Fotos: Leo Franco/ Agnews

Bia Bonemer diz em entrevista sobre sonho de virar cantora!

Bia contou sobre sua vontade de se tornar cantora no podcast 'Foquinha no Gshow'! Segundo ela, a juventude é uma oportunidade de buscar novos horizontes e por isso assumiu que um de seus sonhos é investir na carreira de cantora: "Tive algumas reuniões e estou pensando na possibilidade de ser cantora. A gente está em uma idade que tem que experimentar as coisas".

Ela contou também que sobre o estilo musical que mais tem interesse: "Por mim, seria no pagode, tem mais a ver comigo e falta mulher, ainda é um lugar muito de homem. Queria cantar com Ludmilla e amo o Mumuzinho. Faria parceria com várias pessoas", contou.