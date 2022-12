Filha de Nicette Bruno diz que o espírito da mãe foi visitar ator no hospital

Filha de Nicette Bruno, Beth Goulart emociona ao revelar que história que ouviu do ator Marco Ricca quando ele estava internado: 'Ela está bem'

A atriz Beth Goulart (61) emocionou ao contar uma história a sua mãe, a atriz Nicette Bruno (1933-2020), que faleceu durante a pandemia de Covid-19. Ela contou que o ouviu do ator Marco Ricca (60), que também foi internado com complicações do coronavírus, que o espírito de sua mãe foi visitá-lo durante a internação. Ela revelou a história durante uma entrevista no programa Antenados, da Rádio Bandeirantes, e impressionou com a sua interpretação do que aconteceu.

“O Marco Ricca teve Covid também e ficou internado no mesmo hospital que a minha mãe, só que não era a mesma UTI, era em um outro lugar. Ele me procurou e falou: ‘Preciso falar com você. Sua mãe foi todos os dias me visitar’. Eu falei: ‘Como assim?’. Ele disse: ‘Ela estava ótima e falava: meu querido, você vai melhorar, vai sair daqui. Ela estava ótima, Beth, sorrindo’", lembrou.

Então, ela completou com a sua reação. "Eu falei: ‘Marco, ela não podia ter feito isso, ela estava internada’. Ele: ‘Não sei explicar para você, mas todos os dias sua mãe ia me visitar no meu leito’. Eu acho que ela teve um desdobramento. O corpo dela estava entubado, mas ela estava trabalhando espiritualmente. Aquilo para mim foi uma comprovação de que ela está bem", afirmou.

Lançando o livro 'Viver é Uma Arte: Transformando a Dor em Palavras', Beth também relembrou quando viu a mãe antes que ela fosse internada. "A segunda vez que ela foi ao hospital, ela passou na minha casa e falou: ‘Eu volto, viu. Eu volto’. Eu falei: ‘Eu sei que a senhora vai voltar’. Mas ali foi a minha despedida, foi naquele momento. Ela ainda alegre, dizendo que ia voltar. Ela voltou, não fisicamente. Estamos muito próximas, mas espiritualmente", declarou.

Por fim, ela contou sobre a fé de sua mãe. "Minha mãe era uma mulher de muita fé. Isso passou para a gente de uma maneira muito bonita. Ela não era uma mulher de fé que te obrigava a ter fé, ela simplesmente tinha. A gente sentia isso. Eu sempre fui muito companheira da mamãe quando ela ia fazer os estudos, os trabalhos dela. Aquilo me marcou de uma maneira intensa, achava profundo", comentou.