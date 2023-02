Fernando Fernandes revela truque da fantasia do The Masked Singer

Mistério revelado! Saiba como é a parte interna da fantasia de Fernando Fernandes no The Masked Singer, já que ele é cadeirante

Neste domingo, 12, os telespectadores do programa The Masked Singer descobriram que o apresentador e atleta Fernando Fernandes era o artista por trás da fantasia de Circo. Porém, um mistério ainda estava no ar: como era a parte interna da fantasia, já que ele é cadeirante?

No programa Fantástico, da Globo, Fernando Fernandes e a equipe revelaram como é a parte interna da fantasia, que foi completamente adaptada para ter uma cadeira de rodas tecnológica. A parte interna da fantasia de Circo contou com uma estrutura que tinha uma cadeira e um sistema para se locomover pelo palco. Fernando tinha o controle da cadeira elétrica em seu microfone, que foi adaptado com um pequeno botão para ele girar e andar para frente e para trás.

Quando foi desmascarado na TV, Fernando Fernandes falou sobre o desafio de participar do programa. “Muito mais difícil cantar, interpretar, dançar e controlar com o dedão essa cadeira motorizada do que saltar de paraquedas”, disse ele. E ainda contou sobre o mistério do programa. “Só minha namorada sabia porque se eu contasse pra minha mãe ela ia contar pra família inteira”, contou.

Apaixonados por esse bastidor! 🤩 Vem ver os detalhes da fantasia de circo que foi construída especialmente para o atleta e apresentador Fernando Fernandes. @MaskedSingerBR@tvglobopic.twitter.com/k9NsgcZVZg — Fantástico (@showdavida) February 13, 2023

Fernando Fernandes faz rara aparição com a namorada

O apresentador Fernando Fernandes contou com uma companhia especial ao prestigiar um evento em São Paulo. Discreto com a vida pessoal, ele fez uma rara aparição ao lado da namorada, a modelo Lais Oliveira.

Os dois posaram lado a lado na chegada ao evento. Ela exibiu sua beleza deslumbrante ao usar um blazer sem nada por baixo e uma calça de alfaiataria.

Fernando e Lais estão juntos há cerca de três anos e já moram juntos. Eles se conheceram pouco antes da pandemia de Covid-19.

Fotos: Leo Franco/ Agnews