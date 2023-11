Família de Luana Andrade diz que doaram as córneas dela após sua morte

Mãe de Luana Andrade conta quem recebeu as córneas da filha após a família escolher a doação

A morte da assistente de palco Luana Andrade, que trabalhava no Domingo Legal, do SBT, comoveu os brasileiros na semana passada. Em entrevista ao Fantástico na noite de domingo, 12, a mãe dela, Luciana Andrade, contou que a família decidiu doar as córneas da jovem após sua morte.

Inclusive, ela disse que as córneas dela foram para duas jovens. “A médica da UTI me contou que duas adolescentes voltaram a enxergar porque receberam transplante das córneas dela”, contou ela.

Além disso, o namorado de Luana, João Hadad, contou sobre o motivo para ela ter procurado a lipoaspiração nos joelhos. Ele contou que ela sofria de lipedema, que é uma doença vascular, e sentia dores. “Foi chegando um momento que o incômodo aumentava e tinha trabalho que ela já não conseguia fazer. Há um ano ela vinha pesquisando profissionais, pesquisando sobre a cirurgia”, contou ele.

Ela faleceu em decorrência de uma embolia pulmonar maciça durante a cirurgia plástica. Então, ele contou que a família entendeu que foi uma fatalidade. “Não houve questionamentos da minha parte. O que me passaram, o que eu percebi, é que foi uma fatalidade. Não dá para explicar. De uma coisa a gente tem certeza e a gente concorda: a Luana foi muito em paz”, disse ele.

Hospital revela detalhes sobre a morte de Luana Andrade

O Hospital São Luiz divulgou uma nota oficial com informações sobre como foi a internação da jovem para realizar uma lipoaspiração e a complicação que levou a sua morte durante a madrugada.

De acordo com o hospital, ela foi internada na tarde de segunda-feira, 6, para passar pela lipoaspiração com médicos particulares. Durante a cirurgia, ela teve uma intercorrência respiratória e o procedimento foi interrompido. Ela foi reanimada e levada para UTI. Lá, ela teve uma evolução negativa e veio à óbito às 5h30. A causa da morte foi definida como embolia pulmonar maciça.

"O Hospital São Luiz do Itaim informa que a paciente Luana Andrade foi internada, acompanhada por seus familiares, na tarde desta segunda-feira (6/11) na unidade para procedimento de lipoaspiração, realizado por cirurgião e anestesista particulares contratados pela família.Transcorridas aproximadamente duas horas e meia de cirurgia, a paciente apresentou intercorrência abrupta respiratória e teve uma parada cardíaca, sendo imediatamente reanimada pela equipe", informaram.

E completaram: "A cirurgia foi interrompida e a paciente, submetida a exames que constataram quadro de trombose maciça. Foi transferida para a UTI onde foi submetida a tratamento medicamentoso e hemodinâmico. Mesmo com todos os esforços da equipe do hospital, ela evoluiu desfavoravelmente e morreu por volta de 5h30 de hoje. A causa da morte foi embolia pulmonar maciça. O Hospital São Luiz do Itaim lamenta profundamente o óbito da paciente e se solidariza com a família".