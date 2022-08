Eri Johnson pede demissão da RedeTV!, diz colunista

Eri Johnson vai sair do comando do programa Bom Dia Você, da RedeTV!, para buscar novos desafios na carreira

O ator Eri Johnson (60) decidiu buscar novos desafios em sua carreira. Segundo o colunista Flávio Ricco, do R7, o artista pediu demissão da RedeTV! na última segunda-feira, 1º.

A publicação informou que ele ficará até o final da semana no comando do programa Bom Dia Você, no qual ele trabalha ao lado da apresentadora Alinne Prado (35). A decisão dele teria sido tomada porque o artista quer ter um programa semanal de auditório.

Eri Johnson já teria um projeto de programa de TV e quer apresentá-lo para outros lugares. Por enquanto, o artista não se pronunciou. Ele apenas compartilhou a notícia de Flávio Ricco nos stories do Instagram.

Vale lembrar que a estreia do programa Bom Dia Você aconteceu em maio deste ano. A atração é exibida nas manhãs da RedeTV! e traz conteúdo sobre entretenimento, serviços, comportamento, esporte e notícias das celebridades e culinária.

