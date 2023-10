Equipe de Silvio Santos desmente rumores sobre o apresentador

Esquecimentos? Equipe de Silvio Santos reage após boatos envolvendo o apresentador

O apresentador Silvio Santos, de 92 anos, foi alvo de boatos sobre o motivo do seu sumiço da TV. Ele escolheu se afastar das gravações do seu programa há alguns meses e vem sendo substituído pela filha Patricia Abravanel em sua atração no SBT. Porém, a equipe dele precisou se pronunciar após novos boatos.

Nesta semana surgiram rumores de que Silvio Santos teria tido episódios de esquecimentos nos bastidores de gravações e teria decidido se afastar dos palcos por causa disso. Porém, os representantes dele negaram os rumores.

De acordo com a assessoria de imprensa do SBT, o apresentador não teve nenhum esquecimento. “Mentira! Ele está bem, curtindo a família. Silvio Santos gera audiência. Isso não procede”, informaram, de acordo com o colunista Matheus Balde, do programa Melhor da Tarde, na Band .

Inclusive, para mostrar que está bem, Silvio Santos apareceu sorridente em uma nova foto nas redes sociais. Nesta quinta-feira, 5, Patricia Abravanel exibiu fotos de como comemorou o seu aniversário de 46 anos ao lado da família em sua casa e mostrou que o pai estava lá. Em uma foto, o apresentador surgiu de pijama estampado e com um sorrisão no rosto ao lado da esposa, Iris Abravanel, e da aniversariante.

Iris Abravanel falou sobre Silvio Santos

A autora de novelas Íris Abravanel conversou com a imprensa durante um encontro no SBT há pouco tempo e falou sobre o seu marido, o apresentador Silvio Santos. O comunicador está longe das gravações do seu programa na emissora há alguns meses e curtindo os momentos em família.

“Está sendo um tempo muito bom como casal, como família. Ele está muito bem”, disse ela.

Por sua vez, Patricia Abravanel (45), que estava ao lado da mãe, contou como é Silvio Santos como pai. “Muito melhor do que o comunicador. Participativo, amoroso. Ensina a gente a sermos mulheres fortes. Nunca passou a mão na cabeça, nunca mimou. Mas sempre encorajou", contou.