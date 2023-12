Vencedor do Jogo de Panelas, do Mais Você, quase morreu após COVID-19: "Sem andar"

Através de postagem no Instagram, Edy Rios, do Jogo de panelas, relatou história de superação após vencer problemas de saúde

Vencedor do quadro Jogo de Panelas, do programa Mais Você, da TV Globo, o cabeleireiro Edy Rios, revelou ter passado por um momento delicado em sua vida durante a pandemia de COVID-19. Isso porque há dois anos ele ficou em um estado de quase morte.

Através de uma publicação em seu perfil do Instagram, Edy, que costuma compartilhar registros de sua rotina e receitas regionais, contou que após pegar covid-19, teve uma série de complicações. Ele ficou três meses frequentando um hospital até se recuperar totalmente.

"Hoje eu tô bem reflexivo, véspera de natal e a gente tá reclamando que tá cansado, que tá na correria, que tá exausto, que não aguenta mais. Eu tenho um salão de beleza, vocês sabem, e a rotina não é fácil", iniciou o influenciador.

"Há dois anos atrás eu tive covid e com ele, eu quase perdi minha vida. Fiquei entubado 10 dias, saí do hospital sem andar. Eu mesmo me internei, tive que fazer três meses de fisioterapia", relembra ele, que acabou tendo que amputar parte dos dedos do pé: "Foram três meses de curativo, porque meu pé necrosou por conta de complicações do covid, até fazer a amputação das pontas dos dedos".

Apesar da experiência marcante, Edy, que atualmente usa proteses nos pés, contou que o sentimento de gratidão ainda faz parte de sua vida. "Graças a Deus foi tudo perfeito, porque ele me concedeu a vida de novo", disse ele, que refletiu sobre as reclamações constantes que algumas pessoas acabam fazendo.

"Que a gente possa, nesse momento, parar de reclamar. Estamos exaustos, mas a gente vai conseguir vencer mais um final de ano. Um ano novo que venha cheio de Glória de bênçãos e de muita saúde. Que o Espírito de Jesus na manjedoura entre no coração de cada um de vocês e possa trazer, nesse momento, muita luz e muita glória", finalizou.