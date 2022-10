Em novo episódio de The Kardashians, Kris Jenner revela para as filhas os planos de seu funeral

A empresária e matriarca do clã Kardashian-Jenner, Kris Jenner comentou sobre os planos para sua morte em novo episódio de reality-show

CARAS Digital Publicado em 21/10/2022, às 21h44

Na última quinta-feira, 20, um novo capítulo do reality-show “The Kardashians” foi ao ar e a matriarca do clã Kardashian-Jenner, Kris Jenner (66) abriu o jogo sobre os planos que têm para quando ela vir a falecer.

O assunto sombrio surgiu quando as filhas Kim (41) e Khloé (38) foram visitar a mãe após ela passar por uma cirurgia de quadril. Kris mencionou que Kim teria pedido ao médio que a operou, por parte dos ossos da mãe para fazer joias.

Foi então que Khloé lembrou de um pedido inusitado da mãe em relação ao seu funeral: “Lembra de quando você queria suas cinzas, queria ser cremada e transformada em colares para nós?”.

“Eu nem sei por que precisamos ser enterrados. Na Bíblia diz que não podemos ser cremados, mas eu só quero ser cremada. Por que não podemos?”, questionou Kris.

Khloé ainda comentou no novo episódio sobre o hábito da família de discutir assuntos mórbidos e também fez uma revelação: “Minha família e eu falamos sobre testamentos, morte. Nós dizemos umas para as outras quais seriam nossos desejos se alguma coisa terrível acontecesse. Se eu estiver em coma, eu vou fazer minhas unhas uma vez por semana e isso está no meu testamento, porque pessoas vão me visitar”.

