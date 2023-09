Eliana revela curiosidade sobre o quadro Minha Mulher Que Manda: ‘Achei que seria perfeito’

Eliana conta como descobriu o quadro Minha Mulher Que Manda para o seu programa no SBT

A apresentadora Eliana anunciou o retorno do quadro Minha Mulher Que Manda ao seu programa no SBT. A nova temporada estreia neste domingo, 1º, e conta com a participação de famosos, como Scheila Carvalho, Tony Salles, Ellen Rocche, Adriana Bombom e Rodrigo Nogueira, o Minotauro, ao longo dos próximos episódios.

A atração é uma disputa culinária de três casais. Os maridos precisam cozinhar recebendo as orientações das esposas por fones de ouvido. Logo depois, as esposas, com os olhos vendados, precisam dar notas para os pratos, que também passam pela avaliação do chef Bertolazzi. O vencedor é quem tiver a maior pontuação.

Nos bastidores, Eliana contou como descobriu o quadro para trazer para o seu programa. "O ‘Minha Mulher que Manda’ é um formato que eu conheci em uma feira do mercado audiovisual em Cannes, na França, e achei que seria perfeito para o nosso programa. Deu mais do que certo! É claro que, para isso, fizemos algumas adaptações para o público brasileiro. E fico felicíssima de estarmos chegando ao oitavo ano", disse ela à CARAS Brasil.

Fotos: Rogerio Pallatta / SBT

Eliana reflete sobre a chegada dos 50 anos

Eliana completou 50 anos de vida em 2022 e refletiu sobre o passar dos anos. Em entrevista na Revista CARAS, ela disse: "Eu acho que a gente tem o direito de envelhecer em paz. Isso é um dos direitos que a gente ainda precisa batalhar, assim como tantos outros, principalmente a mulher, porque ainda existe um policiamento muito severo para o envelhecimento da mulher. Eu quero envelhecer em paz da maneira que eu acredito que seja melhor para mim. O mais importante é estar bem comigo mesma, é entender os meus limites, respeitar o meu corpo, ser gentil comigo mesma. Por muitos anos, eu fui muito severa comigo, exigente e agradeci pouco a esse corpo em que eu habito. Então, aos 50 anos, eu quero só agradecer por estar viva, que é o maior presente que eu posso ter recebido de Deus, vendo meus filhos crescer e me realizando".

Então, Eliana contou o que espera para o futuro. "A minha energia continua vibrando para a realização de sonhos, de novos projetos. Eu amo desafios! Neste ano eu fiz o Ideias à Venda, projeto na Netflix que foi fantástico! Então quero estar no streaming, quem sabe pensar em um projeto para os meus mais de 30 milhões de seguidores, e sem deixar a televisão, que é minha paixão. Eu tenho energia de sobra, maturidade e desejo de fazer muitas coisas nesses próximos anos que estão por vir. A única coisa que eu peço mesmo é saúde. Porque se eu tiver saúde, eu vou voar!", finalizou.