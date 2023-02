Elenco de Travessia se reúne no Rio de Janeiro para comemorar o capítulo 100 da novela

O elenco da novela Travessia se reuniu em bar no Rio de Janeiro para celebrar a exibição do capítulo número 100 da novela

Nesta última quinta-feira, 2, foi exibido o capítulo número 100 da novela Travessia. Para celebrar o marco, o elenco da trama escrita por Gloria Perez se reuniu em um bar no Rio de Janeiro.

A influenciadora Jade Picon, que interpreta a personagem Chiara, marcou presença surgindo com um estiloso look all-black composto por uma blusa transparente com um top por baixo.

Lucy Alves, que dá vida a protagonista Brisa, marcou presença na reunião com os colegas usando um conjunto branco. Quem também apostou em um look branco foi Vanessa Giácomo, que vestia blusa branca e calça jeans.

Giovanna Antonelli, que reprisa seu papel da novela Salve Jorge como a Delegada Helô, também apostou em um vestido todo branco. Alexandre Nero que interpreta Stenio, o interesse amoroso de Antonelli na novela, surgiu usando uma camiseta preta estampada com a capa de um álbum de Milton Nascimento e calça jeans.

Drica Moraes, que interpreta a mãe do personagem Ari vivido por Chay Suede, surgiu com um vestido preto e foi fotografada conversando com diversos membros do elenco.

Também estavam presentes no bar localizado na Barra da Tijuca, Rômulo Estrela que interpreta Otto e o diretor da novela Mauro Mendonça Filho.

Confira aqui imagens da reunião do elenco de Travessia!

Fotos: Gabriel Rangel/AgNews