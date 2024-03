Edu Guedes fala pela primeira vez sobre relacionamento com Ana Hickmann

Após assumir seu namoro com Ana Hickmann, Edu Guedes fala pela primeira vez sobre seu relacionamento com a apresentadora; confira!

A apresentadora Ana Hickmann e o chef de cozinha Edu Guedes assumiram seu namoro na última terça-feira, 12. Em suas redes sociais, a famosa publicou as primeiras fotos do casal e se declarou para o novo namorado. Edu, por sua vez, falou pela primeira vez sobre seu romance nesta quarta-feira, 13.

Em entrevista à Quem, o apresentador se declarou para o apoio que recebeu do público e garantiu que o casal está forte. "Estamos bem", disse Edu, que não quis dar mais detalhes sobre o relacionamento, que está em sua fase inicial.

Essa é a primeira vez que Ana Hickmann assume um relacionamento desde sua separação conturbada do empresário Alexandre Correa em novembro de 2023. Anteriormente, Edu Guedes também esteve um relacionamento com a influenciadora Jaque Ciocci, cuja separação foi confirmada no início de 2024.

Ao assumirem o namoro ao público, Ana fez questão de se declarar para Edu. "É sobre termos um novo motivo pra sorrir, alguém pra dar a mão e ser feliz. É sobre a transformação de uma amizade em amor, cuidado e carinho. É sobre se dar uma nova chance de viver as coisas mais lindas", disse ela, que compartilhou alguns cliques do casal em seu perfil oficial do Instagram.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Ana Hickmann (@ahickmann)

Edu Guedes se pronuncia sobre suposta gravidez de Ana Hickmann

Mais cedo nesta quarta-feira, 13, Edu Guedes se pronunciou sobre as especulações sobre uma gravidez de sua nova namorada, Ana Hickmann. Procurado pela CARAS Brasil, o apresentador e chef de cozinha negou a informação envolvendo a amada, com quem ele assumiu namoro recentemente.

"Não está [grávida]", respondeu o cozinheiro, sem dar maiores detalhes sobre o assunto, que tem dominado as redes sociais de especulações e comentários. Vale destacar que Ana e Edu têm sido vistos juntos desde janeiro.

O burburinho sobre a suposta gravidez de Ana se iniciou após o jornalista Leo Dias fazer alguns comentários sobre os dois durante o programa Fofocalizando, do SBT. O jornalista questionou o motivo dos pombinhos terem assumido o romance apenas após alguns meses.

"Por que eles decidiram anunciar agora? Eu tenho quase certeza que vem um bebê por aí", afirmou o colunista, sem filtro. Cariúcha, que também participava do programa, soltou que isso seria uma acusação muito grave, mas Leo explicou: "Grave? Por que grave? Grave não! É consequência de um amor".