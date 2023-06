Deborah Evelyn exibe fotos inéditas ao lado do marido alemão

Para celebrar o relacionamento de 10 anos, Deborah Evelyn faz rara aparição ao lado do marido, Detlev Schneider

A atriz Deborah Evelyn agitou as redes sociais nesta segunda-feira, 12, ao compartilhar fotos inéditas ao lado do seu marido, o arquiteto alemão Detlev Schneider. Os dois são discretos no relacionamento e fazem raras aparições juntos em público. Porém, ela resolveu deixar a discrição de lado para comemorar o Dia dos Namorados.

A artista abriu um álbum de fotos com o amado em seu feed no Instagram e celebrou o amor deles. “Feliz Dia dos Namorados! Meu caminho é tão melhor ao seu lado! Te amo”, disse ela na legenda.

Os dois estão juntos há dez anos e vivem entre o Brasil e a Alemanha. “Vivemos uma relaçãode casas separadas, uma no Brasil e outra na Alemanha. A gente fica muito lá e cá. No começo, achei uma loucura, mas fui percebendo que dava certo. Nossa relação não tem a sensação térmica de dez anos. Parece sempre um namoro novo”, disse ela há algum tempo no Jornal O Globo.

Vale lembrar que Deborah Evelyn é mãe de Luiza, fruto do relacionamento com o ex-marido, o diretor Dennis Carvalho. Ela está longe das novelas desde que atuou em Verdades Secretas, da Globo, em 2021. Antes disso, ela também atuou em A Dona do Pedaço e Tempo de Amar.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Deborah Evelyn (@deborah.evelyn_oficial)

Cátia Fonseca faz rara aparição com o marido

A apresentadora Cátia Fonseca aproveitou a noite deste domingo, 28, para curtir uma noitada ao lado do marido, o diretor de TV Rodrigo Riccó. Os dois fizeram uma rara aparição juntos ao prestigiarem o show da cantora Dionne Warwick em São Paulo, que teve o apoio de CARAS.

Discretos na vida pessoal, os dois vivem um relacionamento longe dos holofotes, mas abriram uma exceção na chegada ao evento e posaram juntinhos. Abraçados, eles esbanjaram simpatia antes do início do show.