Datena revela problema de saúde e desabafa sobre a dor: 'Tive que ir correndo'

Datena surpreende ao revelar que fez um procedimento sem anestesia: 'Que arrependimento'

O apresentador José Luiz Datena (65), do programa Brasil Urgente, na Band, surpreendeu ao contar que passou por um procedimento no dente sem anestesia. Ele revelou que descobriu um problema de saúde nos dentes e precisaria fazer um canal, que é o procedimento que tira uma parte da raiz do dente. Ele ficou com dor no dente por alguns dias até procurar um dentista para resolver o problema.

Porém, ao chegar no consultório, Datena não quis a anestesia e sofreu com a dor. “Você já teve dor de dente? Faz três dias que eu estou com dor de dente e há mais ou menos uns 20 anos que eu não tenho essa dor. Eu não como açúcar porque eu sou diabético, mas, de repente, apareceu uma dor de dente. Tive que ir correndo para a dentista lá no bairro onde eu moro. Ela fez canal e eu não sabia o que era o procedimento porque eu nunca tratei isso. Falei: 'faz sem anestesia'. Que arrependimento! Ela não queria fazer, ficou com dó, aí eu fiz canal sem anestesia”, revelou.

Logo depois, ele completou sobre a dor. “Vou contar uma coisa para você: nunca sofri tanto na minha vida, apesar da habilidade da dentista, que é ótima. Se não fosse ótima, eu não aguentaria até o fim, mas, da próxima vez, eu vou tomar anestesia. Estou com uma dor de dente, ainda, terrível, faz três dias”, contou.

Por fim, ele comparou o canal com outras idas ao médico. “Nem sabia o que era isso, e olha que eu já tive infarto, já tive uma cirurgia enorme no pâncreas em que fui aberto de ponta a ponta, entendeu? Mas essa dor de canal... E dor de ouvido então, mas eu acho que a dor de dente é pior”, afirmou.

Datena relembra qual foi a notícia mais difícil de dar na TV

Com uma longa carreira na TV, José Luiz Datena relembrou qual foi a cobertura jornalística mais difícil que teve que fazer. Ele contou que, em sua experiência, o caso mais complicado foi o do assalto ao ônibus 174, na capital fluminense, no ano de 2000.

"Eu me lembro que eu narrei (sobre) aquele ônibus 174. Foi uma loucura. Foi com exclusividade, só tinha a gente (na cobertura). Eu estava em outra emissora de televisão [no programa Cidade Alerta, da Record TV] e só tinha a gente transmitindo. Foi um dos momentos mais tensos que eu vi na minha vida. Morreu a Geíza, que estava de refém do Sandro dentro de um ônibus. Quando ele saiu, o policial tentou atingir como arma que não era uma arma preparada para o assalto", contou.

"Na época, eu até pensei que ele tinha atingido o bandido, mas ele atingiu a Geíza, que morreu, infelizmente. O cara morreu a caminho da prisão dentro do camburão. Os nomes são esses mesmo? Até que eu estou com corpo de elefante e memória de elefante. Isso faz tempo pra caramba", finalizou.