Cristiana Oliveira se despede da reprise de 'O Clone': "Foi um grande desafio"

A atriz Cristiana Oliveira falou sobre a final da novela e agradeceu por ter interpretado uma personagem tão diferente

CARAS Digitalo Publicado em 20/05/2022, às 16h55

Cristiana Oliveira (58) usou as redes sociais para se despedir da reprise da novela O Clone. O último capítulo foi ao ar nesta sexta-feira, 20, no Vale A Pena Ver de Novo.

Nas redes sociais, a atriz compartilhou uma montagem com alguns personagens do folhetim e agradeceu pela oportunidade de interpretar Alicinha, uma mulher que "passa por cima de tudo e todos pra conseguir o quer".

"Fim da novela O clone! Mais uma vez obrigada @gloriafperez por esse presente que foi a Alicinha, uma personagem a qual pude conhecer a mente e comportamento de uma psicopata sem empatia nenhuma com o outro, que só quer as coisas pra si e passa por cima de tudo e todos pra conseguir o que quer (e como tem gente assim)", disse ela.

Cristiana agradeceu o desafio de viver a personagem e ressaltou que foi um prazer fazer parte do elenco da novela. "Pra mim foi um privilégio imenso interpretá-la, um mergulho na mente humana e completamente diferente de mim. Foi um grande desafio! É muito obrigada @jaymemonjardim por mais uma vez ter o prazer de trabalhar contigo. #oclone", finalizou a artista.

Nos comentários, os fãs elogiaram o trabalho da atriz. "Sua personagem nos fez raiva... Mas você é uma atriz maravilhosa, que fico fascinado com a sua atuação incrível. Sucesso, Cris!", disse um seguidor. "Com perfeição você deu vida a Alicinha... Com maestria. Parabéns", comentou outra. "Parabéns por mais esse belíssimo trabalho. Esse novelão já está deixando um vazio enorme em nossos corações", confessou uma fã.

