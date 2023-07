Com fotos dos bastidores, Sérgio Malheiros celebra série com Bruna Marquezine: "Grande parceira"

O ator Sérgio Malheiros postou fotos dos bastidores da série 'Amor da Minha Vida', e elogiou Bruna Marquezine

O ator Sérgio Malheiros usou as redes sociais na noite desta quinta-feira, 20, para dividir com os seguidores das redes sociais algumas fotos dos bastidores da série Amor da Minha Vida, da plataforma de streaming Star+, que atua com Bruna Marquezine.

Ao compartilhar os registros em que aparece trabalhando e também em momentos descontraídos com os colegas de elenco, incluindo sua esposa, a atriz Sophia Abrahão, ele aproveitou para celebrar o fim das gravações e também agradecer a parceria com Marquezine. Na série, ele interpreta Victor, e a atriz, Bia.

"Hoje terminamos essa jornada com muita alegria e sensação de dever cumprido. Quero agradecer toda essa equipe incrível que foi essencial pro resultado desse projeto. Cada um de vocês foi muito importante nessa caminhada. Obrigado Bruna Marquezine, minha grande parceira: pelo companheirismo, pela paciência e por rir das minhas piadas de pena e cansaço", disse ele no começo do texto.

Em seguida, Sérgio agradeceu a equipe que faz parte da série. "Aos meus diretores queridos Tatiana Fragoso, Matheus Souza e Rene Sampaio pela confiança, pela liberdade e por me deixarem dar meus pitacos e sugestões de plano kkk.. Obrigado Ale Ramos pela fotografia linda e carinho no trato com os atores, as equipes de maquiagem, alimentação, transporte… a todos os meus colegas de elenco que dividiram comigo essas 70 diárias com muito bom humor", acrescentou.

Por fim, Malheiros também falou sobre o apoio de Sophia durante o período das gravações. "E claro: Sophia Abrahão, minha grande parceira de cena e da vida. Obrigado por me apoiar, me incentivar e me esperar acordada mesmo quando você não tava na diária. #AmorDaMinhaVida #StarPlus", finalizou.

No começo das gravações, o ator encantou os seguidores ao mostrar as primeiras fotos em cena ao lado de Bruna e também ao recordar um cliques dos dois juntos quando eram crianças. Malheiros e Marquezine cresceram na TV e são conhecidos por seus personagens Raí, na novela Da Cor do Pecado, e Salete, em Mulheres Apaixonadas. "Eu estava mega ansioso para contar para vocês sobre meu novo trabalho: 'Amor da Minha Vida'. A série conta a história das aventuras amorosas de Salete e Raí. Quer dizer, Bia e Victor. Dizem que estreia em 2024. Só no Star+, claro", brincou ele na legenda.

