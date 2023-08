Cinnara Leal volta às novelas como jornalista vingativa em ‘Fuzuê’

Após sucesso em ‘Nos Tempos do Imperador’, Cinnara Leal retorna às telinhas da Globo em nova novelas das sete

Depois de interpretar Justina em Nos Tempos do Imperador, a atriz Cinnara Leal está pronta para retornar às telinhas da Globo em Fuzuê. Durante uma coletiva de imprensa com participação da CARAS Digital, a artista revelou todos os detalhes sobre sua personagem na nova novela das sete, que substituirá Vai na Fé em agosto.

Na trama, Cinnara interpretará Cecília, uma jornalista investigativa, que está lidando com o luto. A personagem acredita que a vilã Preciosa Montebello, interpretada por Marina Ruy Barbosa, está envolvida na morte dos pais: “A Cecília é uma grande mulher, tem uma força muito grande de sobrevivência, vem de uma grande tragédia”, a atriz revelou.

Cinnara adiantou que o público deve esperar uma personagem vingativa: “Ela chega com a carga de fazer vingança, de uma forma muito otimista. Ela perde os pais, o chão, o território e mesmo vivendo uma grande tragédia, ela escolhe viver e se prepara para fazer essa vingança acontecer”, a artista revelou mais detalhes sobre a trama.

Vale lembrar que além de brilhar nas telinhas da emissora, Cinnara também acumula sucessos no teatro e no cinema: “Quando a gente estuda dramaturgia, interpretação, a gente traz o nosso estudo para qualquer comunicação é arte o que a gente faz, tento sempre estar conectada com o meu tempo”, ela falou sobre a preparação para a novela.

“Seja no cinema, em novela, novela de época, no palco, fazendo clássico, seja o que for, é muito importante trazer essa narrativa, esse ponto de vista, para questionar ou enriquecer", ela contou e elogiou a equipe de Fuzuê: "Tem uma diversidade muito grande de elenco e com personagens muito potentes com uma história pra contar”, Cinnara vibrou com a trama.

