Christiane Torloni relembra convite para viver Helena em 'Mulheres Apaixonadas': "Quase desmaiei"

Christiane Torloni participou de homenagem a Manoel Carlos, autor de 'Mulheres Apaixonadas' e 'Laços de Família'

Christiane Torloni (66) foi uma das convidadas da Rede Globo para a homenagem feita ao dramaturgo Manoel Carlos. Ele completou 90 anos nesta terça-feira, 14.

Manoel Carlos é conhecido pelos brasileiros por escrever novelas que se passam no Leblon, bairro localizado na capital fluminense.

Nas novelas do autor, a personagem principal frequentemente se chamava Helena e ao longo de sua carreira na televisão, nove atrizes foram convocadas para interpretar cada uma delas.

O nome foi escolhido pelo novelista em homenagem à Helena de Troia - que na mitologia grega é a filha de Zeus - ela ainda tinha a reputação de ser a mulher mais bela do mundo.

"É o nosso Oscar. Você já ganha quando é convidada", resumiu Christiane Torloni, que viveu a famosa personagem em 'Mulheres Apaixonadas'.

"Eu quase desmaiei. São aqueles telefonemas que você recebe e pensa 'minha vida vai mudar'", completou ela, relembrando o convite feito por Manoel.

A Helena de 'Mulheres Apaixonadas' já aderia à onda de empoderamento feminino do novo século, com uma personagem que terminou o casamento de 15 anos para viver um antigo amor.

A incansável batalha de Christiane Torloni pela Amazônia

Para Christiane Torloni, arte e engajamento sempre andaram lado a lado. Cerca de três décadas após sair às ruas para lutar pela democracia, ela segue fazendo de sua voz um instrumento, agora, em defesa da Amazônia.

“O desmatamento é algo terrível, parece um campo de guerra. É impossível que aquilo não aja em você e, do mesmo jeito que tive o chamado para as Diretas Já, senti isso em relação à floresta”, diz a atriz, cujo primeiro contato com a devastação foi quando gravou a minissérie 'Amazônia'.

“A floresta já havia me tocado, mas quando vi essa criatura tão feminina sendo estuprada... tem uma maldade masculina nessa história, do poder que derruba, que queima”, fala ela, em ensaio exclusivo à CARAS.