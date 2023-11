Celso Portiolli dá o último adeus para o diretor Roberto Manzoni, o Magrão

Celso Portiolli vai ao velório do diretor de TV Roberto Manzoni, o Magrão, que já comandou o Domingo Legal no SBT

O apresentador Celso Portiolli foi ao velório do diretor de TV Roberto Manzoni, o Magrão, na tarde desta sexta-feira, 10, em Osasco, São Paulo. Ele deu o seu último adeus ao profissional, que fez parte da direção do programa Domingo Legal, do SBT, sob o comando de Celso e também de Gugu Liberato.

Durante a despedida, Celso foi visto ao lado do caixão do amigo e também cumprimentando os familiares. Outro famoso que esteve no local foi o assistente de palco Liminha.

Roberto Manzoni faleceu nesta sexta-feira, 10, aos 74 anos de idade. A causa da morte não foi divulgada pela família. O sepultamento deve acontecer ainda hoje no Cemitério Municipal Bela Vista, em Osasco.

Fotos: Francisco Cepeda / AgNews

Celso Portiolli já foi em outro velório nesta semana

A semana está triste para o apresentador Celso Portiolli. Isso porque ele perdeu dois amigos de trabalho. Além da morte de Roberto Manzoni, ele também se despediu da assistente de palco Luana Andrade. Ela faleceu no início da semana aos 29 anos ao sofrer uma embolia pulmonar maciça durante uma cirurgia de lipoaspiração.

Durante o velório do corpo dela, Portiolli contou que viu Luana com vida pela última vez no domingo, quando trabalharam no SBT. "Domingo no programa. Inclusive, ela fez a primeira ação de merchan dela, estava super feliz. Foi o último momento, mas você nunca imagina…”, disse ele.

Então, o comunicador contou sobre quando recebeu a notícia da morte dela. "Quando me deram a notícia, eu fiquei muito surpreso, porque passa um filme na sua cabeça, né? Eu falei: ‘Meu Deus, mas do quê? E eu fiquei surpreso. Eu fiquei muito chocado”, afirmou.

Por fim, ele lamentou: "Uma perda inesperada de uma menina tão jovem, a Luana, uma companheira de trabalho maravilhosa. Uma menina cristã, sonhadora, família, que estava vivendo um momento muito especial. Ela estava muito feliz, é difícil para a gente receber a notícia. Me chocou e chocou a equipe toda. É uma perda que machucou bastante a gente”.