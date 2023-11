Celso Portiolli revela como foi último encontro com Luana Andrade, que morreu aos 29 anos

Celso Portiolli revela como recebeu a notícia da morte de Luana Andrade, que era assistente de palco do Domingo Legal

O apresentador Celso Portiolli esteve no velório do corpo de Luana Andrade, que era assistente de palco do programa Domingo Legal, do SBT, nesta quarta-feira, 8. Ele conversou com a imprensa depois de se despedir da colega de trabalho e falou sobre quando foi o último encontro.

Ele contou que viu Luana com vida pela última vez no domingo, quando trabalharam no SBT. "Domingo no programa. Inclusive, ela fez a primeira ação de merchan dela, estava super feliz. Foi o último momento, mas você nunca imagina…”, disse ele.

Então, o comunicador contou sobre quando recebeu a notícia da morte dela. "Quando me deram a notícia, eu fiquei muito surpreso, porque passa um filme na sua cabeça, né? Eu falei: ‘Meu Deus, mas do quê? E eu fiquei surpreso. Eu fiquei muito chocado”, afirmou.

Por fim, ele lamentou: "Uma perda inesperada de uma menina tão jovem, a Luana, uma companheira de trabalho maravilhosa. Uma menina cristã, sonhadora, família, que estava vivendo um momento muito especial. Ela estava muito feliz, é difícil para a gente receber a notícia. Me chocou e chocou a equipe toda. É uma perda que machucou bastante a gente”.

Hospital revela detalhes sobre a morte de Luana Andrade

O Hospital São Luiz divulgou uma nota oficial com informações sobre como foi a internação da jovem para realizar uma lipoaspiração e a complicação que levou a sua morte durante a madrugada.

De acordo com o hospital, ela foi internada na tarde de segunda-feira, 6, para passar pela lipoaspiração com médicos particulares. Durante a cirurgia, ela teve uma intercorrência respiratória e o procedimento foi interrompido. Ela foi reanimada e levada para UTI. Lá, ela teve uma evolução negativa e veio à óbito às 5h30. A causa da morte foi definida como embolia pulmonar maciça.

"O Hospital São Luiz do Itaim informa que a paciente Luana Andrade foi internada, acompanhada por seus familiares, na tarde desta segunda-feira (6/11) na unidade para procedimento de lipoaspiração, realizado por cirurgião e anestesista particulares contratados pela família.Transcorridas aproximadamente duas horas e meia de cirurgia, a paciente apresentou intercorrência abrupta respiratória e teve uma parada cardíaca, sendo imediatamente reanimada pela equipe", informaram.

E completaram: "A cirurgia foi interrompida e a paciente, submetida a exames que constataram quadro de trombose maciça. Foi transferida para a UTI onde foi submetida a tratamento medicamentoso e hemodinâmico. Mesmo com todos os esforços da equipe do hospital, ela evoluiu desfavoravelmente e morreu por volta de 5h30 de hoje. A causa da morte foi embolia pulmonar maciça. O Hospital São Luiz do Itaim lamenta profundamente o óbito da paciente e se solidariza com a família".