Como surgiu o apelido de ‘Magrão' para o diretor Roberto Manzoni?

O diretor Roberto Manzoni era conhecido como ‘Magrão’. Saiba como surgiu o apelido

A morte do diretor de TV Roberto Manzoni, o Magrão, comoveu o universo artístico nesta sexta-feira, 10. Com isso, uma história do passado dele foi recuperada. Em um comunicado oficial, o SBT lamentou a morte do profissional que fez história na emissora e também revelou como surgiu o apelido dele.

Roberto era conhecido como Magrão nos bastidores da TV. Há algum tempo, ele contou a história de como recebeu o apelido no início da carreira na década de 1960, quando era operador de VT na TV Excelsior. “Era uma fase de muito trabalho, e pouco tempo pra me alimentar, então, todo mundo me que se referia a mim, dizia: olha, fala com aquele magrão lá do VT... e o apelido pegou!”, disse ele há algum tempo.

Além disso, o SBT lamentou a morte dele, que não teve a causa revelada pela família. "Hoje, o Sistema Brasileiro de Televisão está mais triste. Perdemos um querido amigo e pioneiro da nossa caminhada: Roberto Manzoni, o Magrão, como era carinhosamente conhecido em todo o meio televisivo. Ele tinha 74 anos", informaram, e completaram: "Para nós do SBT, a perda de Magrão causa imensa tristeza pela ausência que sentiremos do querido amigo, do confiável parceiro e do inspirador profissional. Sempre tinha uma divertida anedota pra contar no almoço, com seu jeito bonachão e risonho, uma presença leve, daquelas que a gente quer sempre ter por perto. Sempre tinha a solução para um irresolúvel problema. Sempre tinha um abraço para um delicado momento. Toda a diretoria do Sistema Brasileiro de Televisão, seus amigos e colegas, prestam total solidariedade à sua esposa Mara e a seu filho João Gabriel, desejando que, neste difícil momento, Deus possa confortar seus corações".

Gugu Liberato e Roberto Manzoni, o Magrão - Foto: Moacyr dos Santos / SBT

Roberto Manzoni, o Magrão, e Celso Portiolli - Foto: Lourival Ribeiro / SBT

Qual foi a trajetória profissional de Roberto Manzoni?

A carreira de Roberto Manzoni começou na década de 1960, quando ele foi trabalhar como operador de VT na TV Excelsior. Depois disso, ele foi para a Globo e também na Marca Filmes e na Publicidade Silvio Santos. Então, ele se tornou produtor e diretor de programas e assumiu o comando do Domingo no Parque, do SBT.

Em 1987, ele começou a trabalhar com Gugu Liberato, com o qual esteve no Viva a Noite, Super Paradão, Sabadão Sertanejo, Paradão, Sabadão e Domingo Legal. Além disso, ele também dirigiu o Novo Programa Silvio Santos em 2008 e também o Domingo Legal com Celso Portiolli. Ele ainda teve seu próprio programa na TV Gazeta.