Catia Fonseca conta sobre saída da Record: ‘Entreguei o bandido para o chefe do crime’

Apresentadora Catia Fonseca surpreendeu ao relembrar o motivo de ter saído da emissora

CARAS Digital Publicado em 02/09/2022, às 15h43

Nesta quinta-feira, 1, a apresentadora Cátia Fonseca (53) falou em entrevista um pouco sobre sua saída conturbada da Record TV. Escalada para substituir Ana Maria Braga no programa Note e Anote, ela ficou muito conhecida, mas teve uma saída desconfortável.

De acordo com Cátia Fonseca, o problema começou quando lhe fizeram uma oferta de pagar a mais por ações de merchandising, desde que ela devolvesse uma parte desse valor aos envolvidos. “Veio uma determinada pessoa, contato comercial, e falou assim: ‘Olha, Cátia, a gente vai ter umas ações no programa, seu cachê é tanto. Mas a gente queria fazer o seguinte, te dar três vezes mais… Aí a gente paga e você repassa para mim’. Falei: ‘Então, isso é jabá, não faço jabá. Quero ganhar o que está determinado que vou ganhar’”, lembrou em conversa com o colunista Leo Dias, do site Metrópoles.

Cátia ainda lembrou de uma lição que sua mãe ensinou, que a impediu de levar o esquema ilícito adiante. “O que ela passou pra gente de essência é que: o que é seu, é seu. O que não é seu, pegou, é ilícito. É roubo. Então não era meu, não me pertencia”. Assim, tentou denunciar a situação.

Mas ela não imaginava que isso já rolava nos bastidores da Record. “Cheguei lá para um diretor artístico e falei: ‘Eles me ofereceram isso, isso e isso’. Ele falou: ‘Acho que você não entendeu’. Eu disse que entendi… Eu não tinha entendido”, disse na entrevista para o colunista Leo Dias. “Era sabido, eu entreguei o bandido para o chefe do crime. Na hora, eu não pensei. Era um grupo, esse e outro. Não agia sozinho. Aí não caiu minha ficha.”

Depois de impor essa postura, começaram a surgir os boatos de que ela sairia da emissora, mas ela não sabia. “Fui para o Teleton, a Hebe Camargo estava lá, me chamou e falou: ‘Você viu, filhos da ****, vão fazer isso com você. Você não sabe? Vão te tirar!’ Não estava entendendo nada, aí quando ela falou, minha ficha caiu. Ah, agora entendi”, lembrou.

Após um novo executivo assumir a emissora, contou para a apresentadora que o programa dela passaria por ajustes, assim, ela disse que cumpriria seu contato até o final, mas não renovaria com a Record.

Assista à entrevista de Catia Fonseca com Leo Dias: