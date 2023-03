Camila Queiroz abre seu coração sobre seu retorno à Globo com nova novela: “Celebração”

A atriz Camila Queiroz revelou em entrevista o sentimento de estar de volta à Rede Globo e ainda deu detalhes sobre a nova novela “Amor Perfeito”

Nesta terça-feira, 14, Camila Queiroz deu detalhes sobre o sentimento de retornar à Globo e ainda comentou sobre sua nova novela na emissora, “Amor Perfeito”.

“Hoje é uma grande vitória. Eu tenho que me lembrar sempre de celebrar minhas conquistas. E digo isso pra todo mundo: ‘celebre suas conquistas’. Porque cada um sabe a sua dor, sabe o leão que mata por dia para vencer. Estar aqui hoje era um sonho impossível”, comentou a atriz em entrevista ao site Notícias da TV.

A estrela ainda afirmou que não tem ressentimentos após deixar a Globo antes do fim das gravações, a segunda temporada de Verdades Secretas: “Não existe isso de vingança ou de se sentir vingada. Há espaço para celebração, e isso já diz tudo. Estou aqui com vocês celebrando uma novela que fala de amor, tendo a honra de ser protagonista”.

A artista ainda deu detalhes sobre a nova novela das 18h, que estreia no próximo dia 20: “Era um papel que eu nunca tinha feito. Me encantei com o recado que essa trama quer passar, de falar de amor em uma era de tanto ódio, guerra e violência”.

