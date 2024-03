Astro do reality show ‘Grávida aos 16’ morre em acidente trágico em casa

Participante do reality show americano ‘Grávida aos 16’, Sean Garinger morreu após sofrer um acidente bizarro na garagem de casa

Sean Garinger, que ficou conhecido por participar do reality show estadunidense ‘Grávida aos 16’, da MTV, morreu aos 20 anos após um acidente trágico que aconteceu em sua própria casa no dia 28 de fevereiro. Em entrevista ao The Sun e a People, a mãe do astro adolescente lamentou a perda e revelou os detalhes por trás da causa da morte.

Quem acompanha o reality show reconhece Garinger da sexta temporada, quando ele se tornou conhecido ao lado de sua ex-namorada, Selena Gutierrez. O casal compartilhou detalhes de sua primeira gestação no programa, que resultou na chegada da primogênita, Dareli. Eles ainda tiveram outro filho juntos, Esmi, antes de se separarem.

Por isso, foi um choque quando a mãe de Sean, Mary Hobbs, decidiu conversar com o portal de notícias americano para revelar a partida precoce do filho. Durante a entrevista ela relatou que, logo após chegar em casa de alguns compromissos, Sean foi direto para a garagem para ajudá-la a estacionar o quadriciclo da família.

“Ele estava apenas se movendo de uma vaga de estacionamento para outra para mim, para que eu pudesse estacionar novamente. Ele parou na minha frente para estacionar o quadriciclo e o chão cedeu com toda a chuva e lama”, Hobbs revelou detalhes do acidente bizarro que ocasionou a morte do filho durante a entrevista.

Ela ainda explicou que depois que o chão cedeu, Sean acabou sendo esmagado pelo veículo: “Corri para os vizinhos tentando conseguir que alguém me ajudasse a tirar o quadriciclo de cima dele. Ninguém respondeu. Corri de volta para ele. Naquele momento, percebi que ele não estava mais vivo", Hobbs lamentou a partida.

Por fim, Mary falou sobre a saudade do filho em meio ao momento delicado: “Uma grande parte do meu coração morreu com meu filho na quarta-feira.Ele era meu único filho, minha rocha, minha força quando eu não tinha mais nada”, disse mãe de Sean, que agora conta com o apoio da ex-namorada do jovem e de suas netinhas.

Ainda segundo informações do portal americano, as herdeiras do astro adolescente vão ficar em guarda compartilhada com sua mãe e suas outras irmãs. Agora, o jovem deixa saudades para os fãs que podem relembrar sua participação e se envolver em sua jornada de paternidade no reality show.

