Arrependida, Simony se desculpa após comentário sobre Ticiane Pinheiro: "Fui rude"

A cantora Simony pediu desculpas para Ticiane Pinheiro após um comentário feito na série documental 'A Superfantástica História do Balão'

A cantora Simony se desculpou com Ticiane Pinheiro após se referir a apresentadora da Record TV como "a outra menina lá". O comentário foi feito durante a série documental A Superfantástica História do Balão, quando ela relembrou que a esposa jornalista Cesar Tralli a substituiu no programa Balão Mágico, em 1986.

O documentário do Star+ foi gravado em 2021, e a artista confessou nos Stories do Instagram que após descobrir um câncer no intestino, que está em tratamento desde o ano passado, não é a mesma pessoa de antes.

"Quando gravei o documentário, eu não tinha passado por tudo que eu passei e estou passando ainda. Tenho um ano e meio de tratamento. Achei que fui muito rude, muito feia nas minhas palavras com a Ticiane. Eu não achei bonito, eu não me senti feliz em ter falado daquela forma", afirmou a artista.

Em seguida, Simony elogiou Ticiane e pediu desculpas. "Você é uma menina incrível, você tem o seu talento. Me perdoa por ter sido tão medíocre, [foi] tão feio o que eu falei para você", disse ela, revelando que já havia pedido desculpas para a apresentadora antes, mas após a repercussão do documentário decidiu expor seu arrependimento.

"Já te mandei mensagem aqui no direct, mas eu faço questão que as pessoas saibam o quanto é bonito reconhecer o erro. Errei mesmo. Eu nem sou mais a Simony daquele documentário", completou.

O comentário de Simony no documentário

Uma declaração de Simony sobre Ticiane Pinheiro deixou os fãs das duas confusos nas redes sociais. É que durante o documentário A Superfantástica História do Balão, do Star+, a cantora mostrou um suposto desdém ao falar da apresentadora.

Em um dos trechos, ela relembra a época em que foi substituída no programa Balão Mágico pela filha de Helô Pinheiro. "Eu tava tão estressada, tão cansada, que eu saí e ainda ficou lá o Jair e a outra menina lá… Ticiane, né, acho? Eu não vi nenhum programa com ela. Tipo 'fiquei com medo de perder o meu posto, morrendo de medo de quem vai me substituir?'. Eu nunca tive esse medo", destacou.

"Mas eu tinha uma certeza muito grande do meu carisma e da minha forma de levar aqui forma de levar aquilo, que era um trabalho; eu amava o que eu fazia… Ela está no coração de todo mundo. Como vai tirar ela e falar ‘não, esquece a Simony, vamos criar outra Simony’?", concluiu.