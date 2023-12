Apresentador português morre após infartar em banheiro de bar

O apresentador português Nuno Graciano, que participou do Big Brother em Portugal, morreu aos 54 anos após ficar internado em coma

O apresentador português Nuno Graciano faleceu aos 54 anos. A morte dele aconteceu na quinta-feira, 7, após ele sofrer um infarto em um bar em Cascais, Portugal. O comunicador ficou internado por três dias em coma, mas não resistiu. O velório dele aconteceu nesta sexta-feira, 8.

Uma amiga dele, Cinha Jardim, revelou detalhes do que aconteceu. “Estava em um café, se sentiu mal, foi ao banheiro e demorou um tempo a mais do que o normal. Quando foram ao banheiro, a porta estava trancada e foi difícil de abrir”, disse ela ao relembrar como ele foi encontrado desacordado após o infarto no bar.

Ele ficou conhecido como Tio Careca e fez parte do elenco da emissora SIC. Além disso, ele participou do Big Brother de Portugal em 2022 e também era empresário do ramo dos queijos e tinha negócios imobiliários. Porém, ele estava longe da TV há algum tempo.

Nuno Graciano nasceu em 14 de dezembro de 1968 e era formado em Ciências do Desenvolvimento e Cooperação. Ao longo de sua carreira, ele trabalhou em várias emissoras de TV, como SIC, TVI e CMTV.

Morte do humorista Gil Brother Away

Morreu no dia 4 de dezembro o humorista Jaime Gil da Costa, conhecido como Gil Brother Away. Ele ficou imortalizado por sua participação no programa Hermes e Renato, da MTV.

Ele faleceu na madrugada no Rio de Janeiro. Muito querido pelo público das redes sociais, ele estava internado no Hospital Eduardo Rabello, em Senador Vasconcelos. Mesmo atendido pelos médicos, ele não resistiu e faleceu.

Ícone do programa de humor, sua morte foi confirmada por familiares nas redes sociais. "Eu sou o lúcido mais louco dá história do trauma do pensamento humano, moro? Nos encontramos no céu, meus pigmeus."

"A notícia não é boa, nosso querido Away veio a falecer. Faleceu ontem, 22h, mas só conseguiram falar com a gente hoje cedo. Nosso Away foi morar com papai do céu, tudo que eu consegui fazer eu fiz, tudo que vocês puderam vocês também fizeram'", postou o sobrinho William Passos, em redes sociais.