Ao vivo na TV, Susana Vieira quebra o protocolo e ensina a "sentar sexy"

Susana Vieira quebra o protocolo e ensina a "sentar sexy" durante participação no 'É de Casa'; momento divertiu os fãs nas redes sociais

A apresentadora Susana Vieira causou ao fazer uma participação especial no É de Casa exibido neste sábado, 30. É que em um dos momentos, ela ensinou aos fãs como "sentar sexy" no sofá de casa.

"Será que eu vou ficar bem no meio? Parece tia da gente que senta no meio porque se sentar na beiradinha vai cair. Não, eu quero sentar sexy", disparou ela em conversa com a apresentadora Rita Batista.

Foi então que ela ensinou a sentar de forma sensual. "Primeiro, a gente levanta o vestido para mostrar a perna. Fica bem assim. Eu posso ficar assim?" , questionou ela arrancando muitas risadas dos telespectadores que deixaram comentários nas redes sociais.

Susana Vieira está com 81 anos e no auge de sua juventude.

Veja:

UMA FÁBRICA DE MEME HAHAHAHA Susana Vieira ❤️ #ÉDeCasapic.twitter.com/QqesJcb7fb — Dudu Guimarães (@Dudu) December 30, 2023

Susana Vieira contou histórias inéditas para a CARAS

Susana Vieira (81), que construiu um legado com sua trajetória, estampou diversas capas da CARAS ao longo dos anos. Em entrevista à CARAS Brasil, a atriz celebrou sua independência ao revisitar as histórias com a revista e refletiu sobre casamentos, amizades e família.

Com quatro casamentos ao longo de sua vida amorosa, Susana Vieira relembrou seu primeiro marido, Carson Gardeazabal, que ainda revelou ser seu parceiro preferido. "Ah Carson, você é um amor, te amo até hoje. Me separei tantas vezes, ele foi o melhor marido que eu tive. Um amor. Fiquei 17 anos junto com ele. Eu tinha 42 anos, e ele, 24. Acho que fui a primeira atriz que teve um caso desse estilo, sem perguntar para ninguém, sem achar que ninguém ia achar nada, porque nunca me preocupei com a vida de ninguém", declarou a atriz, que se tornou madrinha da filha do ex, com quem mantém amizade até hoje.