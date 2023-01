Antônio Fagundes e Stênio Garcia, se reencontram no Rio de Janeiro: “Dupla de peso!”

Antônio Fagundes e Stênio Garcia interpretaram Pedro e Bino em ‘Carga Pesada’, icônica série que foi ao ar em 2003

Nostalgia! Para alegrias dos fãs, a dupla mais amada das telinhas, Antônio Fagundes (73) e Stênio Garcia (90), de 'Carga Pesada', se reencontrou!

Fagundes e Stênio interpretaram os caminhoneiros Pedro e Bino na série Carga Pesada, que foi ao ar de 2003 a 2007, e se tornou sucesso de audiência da TV Globo, na época.

Em suas redes sociais, Stênio Garcia mostrou o reencontro que aconteceu na quinta-feira, 12, durante a estreia do espetáculo Baixa Terapia - Uma Comédia no Divã, estrelado por Fagundes.

No perfil oficial do ator, o registro foi acompanhado da seguinte legenda: “Foi uma imensa alegria poder rever a comédia fantástica no Rio de Janeiro e depois dar muitas gargalhadas do início ao fim com essa comédia muito inteligente e instigante e ainda pude rever e abraçar meu amigo irmão após longo período de reclusão devido à pandemia!", disse ele.

Alguns seguidores foram à loucura com a dupla. “Carga pesada!! Saudades”, comentou uma fã. “Uma das maiores duplas, quem não lembra do Pedro e Bino. Para mim foram as melhores duplas em termos de interpretação, vocês são monstros sagrados da dramaturgia brasileira, minha admiração e minha gratidão”, refletiu outro. “Dupla de peso”, disse outra.

VEJA A PUBLICAÇÃO STÊNIO GARCIA:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Stenio Garcia Faro (@steniogarciaoficial)

AMOR!

Na última semana, a atriz Alexandra Martins (44) se derreteu pelo ator Antônio Fagundes. Ela relembrou a primeira vez que os dois conversaram, em 2007.

O casal acaba de completar 16 anos juntos, e para esta ocasião tão especial, ela compartilhou uma foto ao lado do marido e um lindo texto.

"Era manhã do dia 04 de janeiro de 2007 quando nos vimos pela primeira vez. Muita coisa aconteceu desde aquele dia em que você me provocou por conta do livro que eu estava lendo no ônibus-camarim à espera para entrar em cena. Hoje nossa história, escrita única e exclusivamente por nossos sentimentos completa 16 anos. O meu riso é imensamente mais feliz contigo e sim, é você o meu melhor amigo, a minha paixão. Vida do meu amor, a gente canta, a gente dança e não se cansa. Amo você infinito e além", escreveu na foto, com referências à música "Velha Infância", do Tribalistas.