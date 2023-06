Anne Lottermann manda recado para Faustão: 'Sentimentos mais lindos'

Anne Lottermann faz homenagem para Faustão após ser anunciada a saída dele da Band

Nesta quinta-feira, 1º, a apresentadora Anne Lottermann fez uma homenagem para o apresentador Faustão, com quem trabalhou por cerca de um ano e meio na Band. Os dois dividiram a apresentação do programa Faustão na Band, que chega ao fim nas próximas semanas. Faustão encerrou o seu contrato com a Band e a atração sairá do ar em breve.

Nas redes sociais, Anne relembrou fotos dando risada com Faustão no palco e falou de sua admiração por ele. "Tenho por ti um dos sentimentos mais lindos e verdadeiros e o desejo de te ver sempre sorrindo. Obrigada!", disse ela.

Recentemente, Lottermann comentou sobre a saída de Faustão de seu programa na Band. Ela contou que não era uma novidade para a equipe que o comunicador tinha planos de sair da atração. “Fausto nos preparou para assumir. Estava combinado desde o dia 1. Aprendi bastante nesse período e com o melhor comunicador”, disse ela na coluna de Patricia Kogut, do Jornal O Globo, e completou: “A gente costuma dizer que um ano e meio de programa na Band equivalem a sete anos de 'Domingão'. É muito intenso”.

Faustão deixa seu programa na Band

A saída de Faustão do seu programa na Band foi anunciada em maio deste ano. O apresentador deverá deixar a TV por um tempo, como ele mesmo já disse em contato com o site Notícias da TV. "Vou parar um bom tempo. Programa diário é desgastante. [A Band] Dava traço e consegui média de 3,5 pontos num horário complicado", comentou sobre a baixa audiência.

Mesmo com boatos de que outras emissoras como o SBT e Record TV estariam de olho nele, Fausto Silva revelou que seu objetivo no momento é descansar e aproveitar o tempo livre. "Eu estou na hora de dar uma descansada, uma parada, principalmente para curtir amigos, curtir a família. Estava num ritmo acelerado. Esse negócio de [programa] todo dia... Embora se grave só três vezes por semana, na verdade você fica envolvido a semana inteira", disse ele.

A Band confirmou em um comunicado o fim do contrato dele com seu programa. "Em comum acordo com a Band, o apresentador Fausto Silva deixará o programa diário no segundo semestre. Ao sair, Faustão terá comandado com competência e profissionalismo as noites da Band por um ano e meio. O Faustão na Band, com mais de 700 horas de programação, 350 edições e a participação dos maiores nomes da classe artística do Brasil, trouxe alegria, diversão e informação para milhões de famílias brasileiras. A Band seguirá investindo nesta faixa de entretenimento com atrações diárias e novidades que serão anunciadas em breve", informaram.