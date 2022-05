Anitta revela que foi convidada para A Fazenda e faz mistério

Anitta contou que foi convidada para participar do reality A Fazenda e aceitou

A "Girl From Rio" vai para A Fazenda? Nesta quarta-feira, 25, Anitta (29) anunciou em seu Twitter que foi convidada para participar do reality-show e aceitou a proposta.

"E eu que fui convidada pra Fazenda e aceitei ?", escreveu a dona do hit Envolver. Porém, a artista fez mistério e não revelou mais nada para seus seguidores.

Os fãs da brasileira que performou no Coachella foram à loucura! "Não brinca com o nosso coração", escreveu um fã. Outro seguidor ficou confuso com o anúncio: "Meu Deus, do jeito que você é nem dá pra saber se é mentira".

Muitos seguidores da voz do álbum Versions Of Me chegaram a duvidar que Anitta realmente entraria no reality apresentado do Adriane Galisteu. "Você não é nem doida de fazer isso", escreveu um fã. E outro seguidor ainda perguntou: "Pra cantar né Anitta ?"

