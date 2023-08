Andréia Horta detalha preparação para viver mãe de Chitãozinho e Xororó: "Bebendo da fonte"

A atriz Andréia Horta interpreta dona Araci, mãe da dupla Chitãozinho e Xororó na série 'As Aventuras de José & Durval'

Andréia Horta está no elenco da série 'As Aventuras de José & Durval', que estreia no dia 18 de agosto no Globoplay. Ela interpreta dona Araci Lima, mãe dos cantores Chitãozinho e Xororó, e deu detalhes sobre sua preparação para a personagem durante uma coletiva de imprensa que aconteceu em São Paulo e que a CARAS Digital marcou presença.

A atriz contou que teve muita liberdade para criar a personagem, e além de escutar música sertaneja raiz, também se inspirou na trajetória de suas avós materna e paterna, que também enfrentaram muitas dificuldades para criar os filhos.

"Eu escutei muito sertanejo raiz, eu comecei a beber dessa fonte, porque isso tudo traz uma memória afetiva muito forte pra gente, o povo brasileiro, então foi assim que comecei. E olhando bem para a história dela, esse caso de escassez geral na criação dos filhos, eu fui para as minhas avós materna e paterna, porque também era o mesmo caso de escassez", explicou a artista sobre como começou a criação da personagem.

Como não existe muito material sobre dona Araci, que faleceu em junho de 2010, aos 76 anos, vítima de um infarto, Horta teve muita liberdade na hora de dar vida a mãe dos cantores sertanejos. "Eu não conheci a Araci, a gente não tinha material dela, então a gente tinha dentro dessa história que ela viveu uma certa liberdade criativa. A construção veio muito bebendo da fonte do que tinha no roteiro, dos elementos que eles traziam. Tinha a questão da saúde mental, que pautou muito a minha preparação", ressaltou a atriz.

Andréia ainda contou que quando começou a gravar com seus filhos da ficção, os atores Pedro Tirolli e Pedro Lucas são, que interpretam José e Durval na fase criança, e Rodrigo Simas e Felipe Simas, que fazem os artistas na fase adulta, conseguiu criar uma mãe ainda melhor. "Quando chegamos na preparação, o encontro com os meus filhos, o jogo com os meus filhos foi muito forte, foi nascendo outra mãe para além daquela que eu estava preparando sozinha, porque treino é treino, jogo é jogo, e é no jogo que a coisa acontece", brincou a artista.

"Eu cheguei um pouco depois, eles já tinham começado a preparação deles porque tinham mais coisas. Então quando eu cheguei, a simbiose do Pedro Lucas com o Felipe e a do Tirolli com o Rodrigo já era muito maravilhosa. Como são tempos diferentes, atores diferentes, são energias diferentes, são quatro energias, embora sejam dois personagens", ressaltou. "Foi muito bonito de ver, porque a minha parte é o núcleo familiar, então estávamos vivendo uma situação muito íntima, totalmente fora dos holofotes, o que nos dava uma carga dramática e uma certa liberdade pra gente dançar em cima do que a gente tinha."

A atriz explicou que como dona Araci tinha uma relação específica com cada filho, e isso aconteceu também ao contracenar com os filhos na fase criança e adulta. "São relações diferentes, a mãe tem uma relação específica com a voz do Xororó desde a infância. Tinha uma coisa do menino Durval cantar no mesmo tom da mãe, ele ficava observando a mãe cantar, e o José mais com o pai. Então essas ligações, a minha com o Felipe e minha com o Pedro Lucas, era diferente, a relação da mãe com o Durval do que a gente tinha na série, dentro das nossas cenas. Mas foi maravilhoso, quatro jogos diferentes, o que é muito bom", finalizou.