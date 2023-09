Âncora do SBT é "salva" por colega após crise de choro na bancada: "Perdão"

Âncora do SBT é "salva" por colega; momento comoveu os fãs nas redes sociais

Âncora do SBT News, a jornalista Márcia Dantas quebrou o protocolo e foi às lágrimas nesta segunda-feira, 4, e precisou ser substituída pelo colega de bancada. É que assim como os telespectadores, ela não suportou uma reportagem forte exibida pela atração.

Assinada pelo correspondente Sérgio Utsch, a matéria mostrou o drama de crianças abandonadas pelos próprios pais em nome da "fé" em Angola, na África. A reportagem comovente levou a profissional às lágrimas.

Após a exibição, ela tentou chamar o próximo assunto do telejornal, mas não conseguiu. “Quarenta e quatro municípios gaúchos… Perdão, Zé! Mas eu me emocionei muito com a reportagem”, disse ela secando as lágrimas. Colega de bancada, José Luiz socorreu a profissional: “Então eu faço aqui, pode deixar”. O telejornal seguiu normalmente.

Nas redes sociais, o público consolou Márcia Dantas, porque também se emocionou com a reportagem. “Muito bom ver que cada vez mais os jornalistas estão se mostrando cada vez mais natural, sem aquela conhecida formalidade! E ao Zé, um verdadeiro parceiro!”, opinou um no Twitter. "Márcia Dantas representou quem tava em casa de olho na matéria. De fato não tinha como se conter", disse outro seguidor.

Veja o momento:

🚨VEJA: Márcia Dantas se emociona após “SBT Brasil” exibir reportagem sobre o extremismo com crianças angolanas pic.twitter.com/i4wWhAmAiV — Didigo Santini (@DidigoSantini) September 5, 2023

Novo contratado do SBT: Cléber Machado, ex-Globo

Cléber Machado é o mais novo contratado do SBT! O narrador esportivo, demitido da TV Globo em março após 35 anos, assinou o contrato com a emissora de Silvio Santos. Ele fará parte do time fixo de narradores e apresentadores do canal.

Nesta sexta-feira, 1º, o perfil oficial do SBT no Instagram postou fotos do comunicador assinando o contrato ao lado de Daniela Beyruti, vice-presidente da emissora, e comunicaram a novidade aos seguidores.