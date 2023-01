Ana Paula Minerato relembra trabalho no 'Pânico na TV': "Ter celulites era motivo para perder o emprego"

Ana Paula Minerato falou sobre a imposição de 'corpo perfeito' para integrar o time do extinto programa de TV

Ana Paula Minerato (31) é um dos nomes que não podem faltar no carnaval paulista. Musa da 'Gaviões da Fiel' há anos, ela segue sambando e brilhando na avenida.

Recentemente, ela deu uma declaração falando sobre a pressão que era ter um "corpo perfeito" no extinto programa 'Pânico na TV'.

“O requisito básico para trabalhar como panicat, era estar com o corpo em forma, e isso todas nós sabíamos, vivíamos com medo de perder o emprego, se tivesse com celulite ou um pouco mais inchada... tempos difíceis. Ter celulites era justa causa pra perder o emprego", relatou.

As exigências pelo "corpo perfeito" a levaram a fazer duas cirurgias plásticas por ano em determinado momento de sua vida.

“A vida me colocou na televisão muito cedo. Fechei com o ‘Pânico’ quando eu tinha 19 anos. Eu fazia duas cirurgias plásticas por ano. Você pode tomar anestesia a cada seis meses e a cada seis meses eu corrigia alguma coisa”, conta a modelo.

Ela diz que não se arrepende das modificações que fez no corpo, mas entende que, na época, precisava cuidar de si de outra maneira.

“O tempo foi passando e descobri que não era isso. Gostei de tudo, não me arrependo de nada – faria de novo, inclusive –, mas descobri que eu tinha que ‘ser’ e me descobrir além do corpo”, completa.

A loira entrou no programa em fevereiro de 2012, quando a atração ainda fazia parte da Rede TV, e depois foi junto com o elenco para a Bandeirantes.

“Não há mágoa nenhuma. Foi lá que realizei meu sonho de trabalhar na televisão, fiquei conhecida através do Pânico, eu só tenho a agradecer”, comentou.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Ana Paula Minerato (@apminerato)

Ana Paula Minerato adota bicho de estimação e revela: ''Recebi muitas mensagens de nojo''

Ana Paula Minerato causou surpresa na web ao mostrar o seu mais novo bichinho de estimação: um rato. Nas redes sociais, ela postou uma foto com o novo integrante da família, que recebeu o nome de Mike.