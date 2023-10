Ana Maria Braga relembra sua trajetória em aniversário de 24 anos do Mais Você

No aniversário de 24 anos do Mais Você, Ana Maria Braga reflete sobre sua trajetória e revela o horário que acorda todos os dias; confira!

Nesta quinta-feira, 26, o programa Mais Você, da Globo, completou 24 anos no ar! E em celebração dessa data tão especial, sua apresentadora Ana Maria Braga publicou um vídeo onde ela reflete sobre a sua trajetória na emissora que trabalha há quase duas décadas e meia.

Em nova publicação em seu Instagram, Ana Maria levou seus seguidores a lhe acompanhar em uma manhã de trabalho. No vídeo, ela revelou que acorda todos os dias às 5h21 da manhã para apresentar o programa matinal, que vai ao ar às 8 da manhã. Em seguida, ela segue com sua rotina matinal em casa e inicia uma reflexão sobre sua carreira.

"Então gente, assim né, quando você comemora 24 anos em uma empresa... Tem gente que muda de emprego a vida inteira, né? Que também é estilo de cada um, mas eu sou ariana teimosa. Então quando eu olho para trás depois desses 24 anos aqui, e mais 9 anos que eu vim acreditando nessa profissão de falar com as pessoas, passa um filmaço na cabeça", iniciou.

"Você lembrar que todos os dias ao longo desse tempo, o telefone já tocou mais cedo, bem mais cedo, aí depois tocou um pouco mais tarde, depois voltou a tocar cedo. Agora, quando eu acordo eu tenho uma senhora motivação pra sair da cama e tocar o dia", disse Ana.

A apresentadora também relembrou dos momentos iniciais de sua carreira, quando os filhos ainda eram pré-adolescentes. Agora adultos, ela lembra como as coisas mudaram em sua família. "Hoje já são pais, mães... Eu já tô quase as vésperas do quinto neto", contou.

Ana também revelou que gosta de ter planos e objetivos em sua carreira, mesmo com idade mais avançada. "Tudo isso que eu faço é o que me dá prazer. Aí tem gente que insiste em me perguntar: 'Porque que trabalha ainda?'. Parece que tá doida pra ver eu quieta. Pra que, né? Não faço mal pra ninguém", brincou.

A famosa ainda falou sobre sua aposentadoria e garante que não tem planos para sair da televisão. "No dia que não tiver mais vontade ou que Deus quiser que eu não trabalhe mais, é outra história. Mas hoje em dia, nossa que bom que é fazer aquilo que você gosta", disse.

A caminho do trabalho, ela relembra seus anos na Record TV e da construção dos estúdios Globo em São Paulo. "Da primeira vez que a Globo começou a construir aqui na Berrini, eu trabalhava na Record. Quando eu vi os primeiros tijolos ali, que eu andava muito, era mais cedo ainda, eu falei assim: 'Ó, vou vir trabalhar aqui'. Não é que deu certo?", disse rindo.

"Quando eu cheguei na Globo, a maioria das pessoas falava assim: 'Isso não vai durar. Não tem a cara da Globo!'. Foi indo, indo e a gente nem percebeu, passou um ano, depois passou dois e eles continuavam dizendo que não ia dar certo. Até hoje eles falam que não ia dar certo", contou.

Por fim, a chegar nos estúdios do Mais Você, Ana Maria Braga ainda mostrou seu crachá para entrar na emissora e admitiu: "Ainda dá um frio na barriga". Ao se despedir, ela disse: "A vida é muito boa. É muito bom fazer aniversário. Adoro!"

Confira a publicação: