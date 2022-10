Amigos de Gisele Bündchen e Tom Brady abrem o jogo sobre divórcio

Aposentadoria? Abstinência sexual? Entenda o que aconteceu com o casal Gisele Bündchen e Tom Brady

CARAS Digital Publicado em 13/10/2022, às 14h35

Amigos de Gisele Bündchen (42) e Tom Brady (45) abriram o jogo e opinaram sobre a crise do casal hollywoodiano. O suposto divórcio entre os dois deu o que falar, e alguns amigos do casal decidiram contar um pouco sobre este 'grande problema'.

Segundo a revista Us Weekly, os amigos não concordaram com a atitude de Tom Brady de desistir da aposentadoria no futebol. O craque joga pelo Tampa Bay Buccaneers e anunciou que irá parar com o esporte, o que teria sido uma das causas do divórcio: "Eles odeiam que o atleta se recusa a ceder para a modelo” disse uma fonte, e completou: “Esse foi realmente o primeiro grande problema que eles tiveram em seu casamento”.

Abstinência sexual? Alguns acreditam que isto alavancou o divórcio!

A notícia já repercutiu pelas redes sociais, falando sobre um suposto ritual de abstinência sexual entre o casal. Aparentemente, Tom tinha a política de não fazer sexo 24 horas antes dos jogos. O tempo podia ser prolongado até 72 horas nos casos de dias de decisões importantes e conforme o jornal espanhol Marca, isso pode ter influenciado no divórcio e esfriado o casamento.