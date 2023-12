Amanda Françozo revela pedido inusitado de Silvio Santos: ‘Mandou o carro’

Amanda Françozo relembra os bilhetes que recebeu de Silvio Santos quando trabalhava no programa Fantasia, do SBT, na década de 1990

A apresentadora Amanda Françozo surpreendeu ao relembrar bilhetes com pedidos de Silvio Santos que recebeu na época em que trabalhou no programa Fantasia, do SBT, entre os anos de 1997 e 1998. Ela contou que o ex-patrão fez pedidos inesperados sobre a sua aparência na TV.

Em entrevista no Programa de Todos os Programas, de Flávio Ricco e Gabi França, ela disse que o apresentador fez comentários sobre o seu cabelo e o seu peso na época. “Ele mandou dois bilhetes. O primeiro dizia: ‘Amanda está perfeita, mas o cabelo não está bom. Favor ir ao Jassa [cabeleireiro]’”, relembrou.

E completou: “No outro bilhete: ‘A apresentadora está com braço de italiana, favor emagrecer’, e mandou o carro do SBT me levar para o spa no Guarujá. Fiquei uma semana lá. Voltei quatro ou cinco quilos mais magra, e está tudo ótimo”.

Hoje em dia, Amanda Françozo comanda o programa Revelações Sertanejas, da TV Aparecida.

Silvio Santos reaparece em vídeo

O apresentador Silvio Santos reapareceu na internet no final de novembro. Aos 93 anos, ele está longe da TV há alguns meses e os fãs estão com saudade do comunicador que conquistou o Brasil. Assim, uma das filhas dele, Patricia Abravanel, decidiu mostrar como o pai está em um novo vídeo.

Na manhã deste sábado, Patricia exibiu um vídeo de um encontro familiar e flagrou Silvio brincando com os netos. As imagens foram feitas durante o jantar do Dia de Ação de Graças na família deles.

Silvio Santos apareceu inventando mensagens de agradecimento para fazer os netos darem risadas. Na legenda, ela comentou sobre o momento em família. "Para vocês que estão com saudades do meu pai, vou mostrar um pouquinho da nossa celebração de Ação de Graças. Como sempre, ele não perdeu a oportunidade de fazer suas gracinhas. Fez questão de ler os bilhetes de gratidão de todo mundo e ainda inventou vários tirando sarro de todos!! Figuraaaa", afirmou.