Priscila Fantin e Bruno Lopes realizam vários sonhos em novo projeto

Priscila Fantin e Bruno Lopes vão gravar documentário durante viagem de motorhome e com apresentações da peça deles nos EUA

A atriz Priscila Fantin e o ator Bruno Lopes vão ter um início de ano repleto de novidades em 2024. Logo em janeiro, eles desembarcam nos Estados Unidos para realizarem três sonhos juntos. Casados há alguns anos, eles vão fazer a primeira viagem de motorhome, vão apresentar a peça ‘Precisamos Falar de Amor Sem Dizer Eu Te Amo’ em solo norte-americano e ainda vão gravar tudo isso para um documentário.

Os dois foram convidados para gravar um documentário com os bastidores de como é apresentar a peça deles em várias cidades dos Estados Unidos enquanto viajam de motorhome. Em conversa com a CARAS Digital, eles contaram sobre a expectativa para a viagem e contaram que estão realizando três sonhos: a viagem de motorhome, a peça nos EUA e o documentário dos bastidores.

"Fomos convidados pela Atrium para o projeto e aceitamos na hora, pois é a junção de sonhos nossos: mostrar os bastidores de uma peça na estrada (onde a gente faz absolutamente TUDO) e levar a peça pro mundo pra espalhar mais e mais amor! A gente queria fazer uma viagem de motorhome porque a gente acha que deve ser muito legal. A gente adora estrada, a gente adora viajar abertos para as coisas acontecerem. Então, estar na estrada, equipados com banheiro, cama e cozinha, e poder dirigir e parar para conhecer os lugares, sempre foi um sonho nosso enquanto casal, na vida pessoal. Esse projeto está unindo esses três sonhos”, contou ela.

Então, Bruno contou sobre a expectativa para revelar como é fazer um espetáculo em vários lugares diferentes. "O documentário vai ser incrível. A gente sempre quis, sempre teve esse desejo de poder mostrar para o grande público como funciona estar na estrada com um espetáculo, que é tão pocket. A gente vai dirigindo o carro de cidade em cidade, quando vai de avião, a gente pega o carro no aeroporto, nem sempre a gente está em teatro e tem tudo o que a gente precisa para fazer a peça. O fato da gente dirigir o espetáculo, a gente consegue adaptar as coisas para levar a excelência para as pessoas. Graças a Deus o espetáculo é muito dos atores no palco, o texto é bom, a mensagem é linda, é divertido. Vai ser muito importante para a gente mostrar para a galera como funciona, a gente faz tudo, desmistificar um pouco esse glamour que tem no teatro”, disse ele.

E completou: "A gente faz um teatro raiz mesmo, passando por todas as fases, sendo mais completo do que só uma função, é o que a gente acredita que é ser artista, saber de tudo um pouco. Como a gente vai estar de motorhome, a gente vai sair de um lugar frio e vai para um lugar quente, passando por cidades incríveis, em um país diferente, vai ser quase que um reality, vai ser muito interessante. Eu tenho certeza que vai ficar tudo muito lindo e claro que a peça é um filho, a gente tem um amor muito grande por esse trabalho”.

Por sua vez, Fantin complementou o amado: "Além da gente mostrar todos os bastidores, como é colocar a mão na massa, como é desmontar o espetáculo, as diferenças de um palco e outro, a gente também vai conversar com algumas pessoas que moram nas cidades que moram nas cidades que a gente vai passar. A gente está procurando esses personagens para falar sobre amor com essas pessoas que moram longe de casa”.

E o BBB? Priscila Fantin nega convite para o reality show

Nos últimos tempos, o nome de Priscila Fantin foi apontado como um dos primeiros que estariam confirmados para a próxima edição do Big Brother Brasil, da Globo. Porém, ela negou e afirmou que estará fora do Brasil na época de início do reality show.

"Sobre o BBB, eu fiquei muito surpresa, achei engraçado porque em nenhum momento o meu telefone tocou, não houve esse convite. Não houve essa especulação, internamente falando. Era algo que eu não esperava. De repente eu acordei e vi que já estava confirmada, que eu era a primeiríssima confirmada, eu achei curioso e engraçado”, declarou.