Novo visual! Lucas Lima tinge o cabelo para sua estreia em musicais

Lucas Lima mostra o antes e o depois de sua mudança no cabelo para fazer a sua estreia no teatro musical

O cantor e músico Lucas Lima (40) está com novo visual! Marido da cantora Sandy (40), ele exibiu um vídeo com o antes e o depois da transformação em seu cabelo. Ele vai fazer a sua estreia nos musicais com o espetáculo Once, em São Paulo, no mês de março e já está na preparação de sua caracterização.

Na vida real, ele já está com os fios grisalhos e precisou tingir o cabelo para interpretar um personagem que é mais jovem. Para isso, ele pintou os fios de castanho escuro.

“Eu ouvi 'jovem'? O corte ainda não é esse, mas o grisalho foi pra Campinas, aqui é Dublin mané! Me preparando para Once O Musical da cabeça aos pés, começando pela cabeça! Bora time!”, disse ele na legenda.

Nos comentários, os fãs aprovaram a transformação. “Um novo homem”, declarou um seguidor. “Ficou ótimo!”, declarou outro. “Ficou top! Amei”, afirmou mais um.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Lucas Lima (@lucas.lima)

Recentemente, Lucas Lima contou sobre como está sendo o ensaio para o musical. Ele tem uma longa carreira na música e também já atuou na TV, mas vai brilhar nos palcos de um musical pela primeira vez.

"Eu acho que eu vou precisar de anos pra conseguir entender o tamanho que essa experiência tá tendo em mim e de uma vida pra agradecer esse tanto de gente que tá na foto e o outro tanto que não tá. O começo foi bem difícil. BEM difícil. Quando eu entrei nesse projeto, eu entrei do jeito que eu entro em tudo, sem nem pestanejar, tipo “bora? BORA!”. E quando, nos primeiros dias, eu vi a realidade do que realmente seria, o tamanho, a complexidade… olha, deu uma desestruturada…", disse ele.

E completou: "Mas foi nessa semana agora que, pra mim, tudo se encaixou. Eu entendi que o caminho até a estreia é muito, muuuuuito longo, que sozinho eu não chegaria NUNCA, mas que com esse tanto de gente fod@, dá pra chegar. E chegar bem. E chegar inteiro. Se pá mais inteiro do que antes. Tomo susto TODO DIA com o tamanho do talento de cada um desses na foto. Todo dia alguém tira DO SOVACO alguma habilidade absurda como se fosse a coisa mais simples do mundo. É surreal. Felizão aqui. Once - o Musical, estreia 17/03 no Teatro VillaLobos em Sampa".