Marco Luque celebra o retorno do seu espetáculo: 'É um show muito dinâmico'

Marco Luque faz apresentação única do seu espetáculo em São Paulo e comemora seu retorno ao palco

CARAS Digital Publicado em 14/10/2022, às 21h00

O ator e humorista Marco Luque (48) está ansioso para o seu retorno aos palcos de São Paulo com o espetáculo 'Todos Por Um'. Ele fará uma apresentação única no dia 16 de outubro no Tokio Marine Hall e promete arrancar gargalhadas do público.

"Esse espetáculo eu comecei a apresentar quatro meses antes da pandemia e poder trazê-lo de volta, para um público de mais de duas mil pessoas, é incrível. Eu acredito que a galera vai curtir bastante", disse ele.

No espetáculo, o artista interpreta sete personagens, como o Jackson Faive, o Mustafáry, o Ed Nerd e a Mary Help. Os fãs também podem esperar um cenário tecnológico durante o show, que também contará com números de mágica.

"É um show muito dinâmico, com sete personagens, então, com certeza, um ou outro vai tocar a pessoa de um jeito especial. As pessoas se identificam com o jeito desses personagens se tratarem, se manifestarem. Tem também as mensagens sutis de amor e confraternização para com esse planeta em que habitamos", contou o artista.