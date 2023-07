Danielle Winits é prestigiada por André Gonçalves e o filho caçula em peça

Atriz Danielle Winits recebe carinho do marido, André Gonçalves, e do filho mais novo, Guy, em estreia de espetáculo em São Paulo

A atriz Danielle Winits estreou o espetáculo OMágico de Oz em São Paulo na noite de domingo, 23, e recebeu o carinho da família e de famosos! Nos bastidores, a artista posou ao lado do marido, André Gonçalves, e o filho mais novo, Guy, do relacionamento com Jônatas Faro.

Assim que saiu do palco, no Teatro Procopio Ferreira, Winits foi clicada aos beijos com o amado e abraçando o herdeiro caçula, que está com 12 anos de idade.

Ela ainda foi prestigiada por um time de famosos na plateia, como Giselle Itié, Luiza Possi, o marido, Cris Gomes, e a família, Karin Hills, Maria Cândida, entre outros.

Vale destacar que Danielle Winits também é mãe de Noah, de 15 anos, fruto de seu relacionamento com o ator Cassio Reis, que é atualmente casado com Fernanda Vasconcellos e são pais do pequeno Romeo.

Danielle Winits compara novo papel em filme com juventude

Danielle Winits vive Betina no novo filme Um Dia Cinco Estrelas, que chegou aos cinemas em 6 de julho. Em entrevista à CARAS Brasil, a atriz comentou o papel das mulheres no longa e comparou personagem com sua juventude: "Passional".

"Minha personagem é bem distante da Danielle de hoje. Não que eu já tenha sido desequilibrada emocionalmente no nível da Betina, mas era mais passional e ciumenta na juventude. Tinha esses arrombos e essas coisas, mas a personagem é bem distante de mim e complexa nesse sentido, ao mesmo tempo em que é uma mulher que também está a frente de seu tempo", compartilhou Danielle Winits.

"Ela descobriu que existem várias formas de amor e abraçou o tempo que ela vive. Acho isso muito interessante para a minha personagem, e é meio que um paradoxo. Ela tem uma ira em relação a uma situação e, de repente, vira esse jogo. É uma antítese, já que, na verdade, ela acaba abraçando toda forma de amor", acrescentou.