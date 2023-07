Danielle Winits compara novo papel em filme com juventude: 'Passional'

Em entrevista à CARAS Brasil, Danielle Winits comentou papel das mulheres em Um Dia Cinco Estrelas

Danielle Winits (49) vai viver Betina no novo filme Um Dia Cinco Estrelas, que chega aos cinemas em 6 de julho. Em entrevista à CARAS Brasil, a atriz comentou o papel das mulheres no longa e comparou personagem com sua juventude: "Passional".

"Minha personagem é bem distante da Danielle de hoje. Não que eu já tenha sido desequilibrada emocionalmente no nível da Betina, mas era mais passional e ciumenta na juventude. Tinha esses arrombos e essas coisas, mas a personagem é bem distante de mim e complexa nesse sentido, ao mesmo tempo em que é uma mulher que também está a frente de seu tempo", compartilhou Danielle Winits .

"Ela descobriu que existem várias formas de amor e abraçou o tempo que ela vive. Acho isso muito interessante para a minha personagem, e é meio que um paradoxo. Ela tem uma ira em relação a uma situação e, de repente, vira esse jogo. É uma antítese, já que, na verdade, ela acaba abraçando toda forma de amor", acrescentou a atriz de Um Dia Cinco Estrelas.

Danielle Winits também comentou a mensagem que desejou passar com sua personagem e refletiu sobre o universo feminino do filme: "Quis passar que a gente pode tudo. É um momento tão propício para tudo isso que o filme traz, sobre toda essa inclusão, esse abraço e esse acolhimento de que tudo pode e que as coisas se transformam. Quis trazer um pouco disso para minha personagem. A gente tem uma voz, e o filme fala muito sobre o universo feminino, apesar do protagonista ser, praticamente, um carro".

"Acho que o longa traz muito à tona o comportamento feminino, esse comportamento de, hoje em dia, no meu caso, 'sai da frente! Quero caminhar do seu lado, mas se você não quer caminhar, ok também'. Pelo menos [vejo isso] na minha personagem, mas acho que nas outras femininas também tem isso de: 'Olha, esse lugar aqui é meu'", completou.