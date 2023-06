'Não sirvo para ficar na porta do céu', declara Nany People sobre papel em novo filme

Em entrevista à CARAS Brasil, Nany People refletiu sobre personagem de Um Dia Cinco Estrelas

Nany People (57), conhecida por seus diversos trabalhos na frente das câmeras, estrela o novo filme Um Dia Cinco Estrelas, que deve estrear nos cinemas em 6 de julho. Em entrevista à CARAS Brasil, a atriz refletiu sobre as características de sua personagem, Dona Nilda, e declarou: "Não sirvo para ficar na porta do céu".

"Dona Nilda aceita muito bem esse filho que ela tem, que faz o que faz toda hora. O filho é um peso na vida dela, e ela o mima o tempo todo. Eu não teria essa ânsia maternal, ou seja, muito acolhedora. Sou muito boa até o prólogo. É bagunçado, mas tem gerência. Agora, se você me faz uma promessa e não cumpre, meu amor, não sirvo para ficar na porta do céu, porque ninguém vai ficar, vai todo mundo para o inferno [risos]", declarou Nany People .

Uma das protagonistas da nova comédia Um Dia Cinco Estrelas, a atriz vive a mãe de Pedro, interpretado por Estevam Nabote (26). Nany People refletiu sobre a postura da personagem em relação ao filho: "Acho que vou ter que morrer e nascer de novo para entender o estado de calmaria de Dona Nilda, não teria isso, não".

"Há um tempo recebi um negócio da internet, que era uma entrevista que alguém fez e a pessoa [contou que] entrou em um estágio da vida dela que ela nem se preocupa mais do outro não fazer a entrega dele, porque ela faz o que pode. Amor, você tem que entender que você faz o que pode, mas, às vezes, o que você pode não é suficiente, porque, para você subir no pódio, tem que desafiar a gravidade. Nem adianta falar essa coisa: 'Fiz o que deu, mas não foi o suficiente'. Você não fez nada", comentou a atriz de Um Dia Cinco Estrelas.

Nany People também explicou seu posicionamento em relação ao papel: "Você não pode abrir mão das suas potencialidades e aceitar uma entrega não suficiente do outro. Fazer o que ela fez, em função do sonho do filho, é muito mãe. Tudo bem que depois tem uma surpresa linda, tanto é que tem o nome do filme, Um Dia Cinco Estrelas, uma coisa que ela nunca teve direito. Você vê o quanto essa mulher abriu mão".

"Quando o filme vai rodando, até a sexualidade dela, que era emitida, aflora. Ter que mostrar isso aos poucos e esse outro lado de uma pessoa como muitas que conheço, foi um desafio lindo para mim. Eu não tenho essa plenitude e emancipação", acrescentou.

Leia também:Camila Rodrigues encarou mudança após sucesso de Os Dez Mandamentos; relembre

Além de ter afirmado que gostaria de aprender a ser paciente como Dona Nilda, Nany People contou que já levou muitos aprendizados da personagem: "Aprendi que o tempo é uma coisa muito aliada da gente. Aprendi que, às vezes, a gente pode, mas não deve, ou, se deve, não precisa".

"A minha personagem sonha tanto com uma coisa e programa tanto aquilo que, no dia, acontece um B.O. daquele e ela tem que abrir mão. Mas ela vai descobrindo muitas coisas que estavam guardadas, que ela não abria há muito tempo. Ela descobre que, às vezes, não precisa nem provar. Acho que ela foi dançando conforme a música. Ela se remediou com o que tinha na mão e foi feliz igual", completou Nany People.