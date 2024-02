Yuri Marçal comenta possível casamento com Jeniffer Dias: 'Aproveitando'

Em entrevista à Revista CARAS, o ator Yuri Marçal também revelou seus planos para o futuro e falou sobre a relação com os filhos

Escolhido como melhor ator coadjuvante no Festival de Gramado por Mussum - O Filmis, no papel do protagonista jovem, Yuri Marçal (30) já começou 2024 com muito trabalho. Com ingressos para o seu stand-up esgotando, noivo da atriz Jeniffer Dias (32) e pai de Ícaro (9) e Yuna (4), o artista garante estar focado na carreira.

Em entrevista à Revista CARAS, Yuri Marçal diz que ele a noiva estão em sintonia e mergulhados em seus trabalhos. Por isso, não pensam em oficializar a união tão cedo, e não têm planos para uma festa de casamento neste ano.

"Mas pode ser do nada também! E se eu perguntar: 'Vamos casar quinta-feira?' [risos]. Mas a gente está superbem, aproveitando esse momento de vida, carreira, viagem", afirma o artista. Para ele, o trabalho é fruto de uma longa trajetória e o proporciona a oportunidade de dar uma infância diferente aos filhos.

"Eu não paromuito para pensar em tudo que já conquistei, porque acho que pode ser que você fique emocionado, feliz demais e, ao mesmo tempo, pode se sabotar, ficar naquela ansiedade de pensar: ‘E agora, para onde vou? O que vou fazer?’, mas é muito bacana, eu sou novo e tem tanta coisa acontecendo. Fico feliz", celebra ele.

Apesar disso, ele revela que não costuma pensar muito no futuro, como uma estratégia para não surtar. "Eu quero continuar fazendo stand-up, mas eu estou tentando voltar a me dedicar à parte de ator. Eu estava muito focado na comédia, propositalmente mesmo, mas, agora, quero focar no lado ator. Fazer, quem sabe, outros filmes, séries", conta o humorista, que também não descarta fazer uma novela.

