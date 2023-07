Xuxa revela se está ansiosa para a estreia de documentário: 'Meu medo é dececpionar'

Xuxa Meneghel abre o que jogo sobre o que espera sobre a repercussão do documentário sobre a sua vida e carreira, que será lançado nesta quinta-feira, 13, no Globoplay

A apresentadora Xuxa Meneghelconversou com a Revista CARAS sobre as expectativas ao redor do documentário sobre a sua vida e carreira, que será lançado nesta quinta-feira, 13, no Globoplay. Na matéria de capa da publicação, ela contou que não está com o 'frio na barriga' para a estreia, mas que pensa na repercussão.

"Não [estou com frio na barriga]... não tenho frio na barriga nem quando vou fazer show para um monte de gente, mas fico ansiosa para que tudo dê certo, fico preocupada para que nada dê errado. Aliás, acho que nunca me deu frio na barriga. Meu medo é decepcionar as pessoas ou que as coisas comecem a não dar certo", disse ela.

Então, ela refletiu sobre o lançamento do documentário e se acha que está mais ansiosa do que o público. "Eu acho que não finaliza comigo, nem com o público. Essa ansiedade vai continuar porque minha história não acabou, ela ainda vai ser escrita pelo meu público, por mim, pela minha filha, pelas pessoas que trabalham comigo... ou seja, essa ansiedade para que tudo continue certo, que dê certo, vai continuar. Tenho certeza de que quem acha que me conhece vai se surpreender e quem não gostaria de me conhecer também vai se surpreender", afirmou ela.

E completou: "É um documentário para deixar para meus netos, para deixar minha filha orgulhosa. É meu primeiro e único documentário, os outros terão que ter outro nome, porque o documentário Xuxa é só esse. Então, é bom as pessoas que gostam de maratonar aproveitarem bastante, porque foi feito com muito cuidado, respeito, carinho e, se tinha algum momento para mostrar alguma coisa que não parece interessante ou legal, foi mostrado".

A sala de estar da casa de Xuxa

A apresentadora Xuxa Meneghel deixou os fãs impressionados ao mostrar um novo detalhe da sua nova mansão no Rio de Janeiro. Desta vez, ela revelou como é a sala de estar gigante ao gravar um novo vídeo nas redes sociais.

A estrela mostrou os bastidores de uma gravação com o jornalista Hugo Gloss e exibiu a sala de estar. O local conta com pé direito altíssimo, grandes janelas de vidro, sofá enorme e vegano e um quadro de uma índia da artista plástica Rose Samara. O espaço ainda tem um piano e outros instrumentos musicais e também uma escultura de Jesus Cristo.

Vale lembrar que Xuxa Meneghel se mudou para a nova casa no início deste ano após vender a sua antiga propriedade. Ela decidiu se mudar para uma casa menor, já que a antiga mansão tinha mais de 3 mil metros quadrados.