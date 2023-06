Xuxa Meneghel revela detalhes da sala enorme em sua mansão no Rio de Janeiro

Vivendo uma nova mansão no Rio de Janeiro, Xuxa Meneghel revela como é a decoração da sala de estar em novo vídeo

A apresentadora Xuxa Meneghel deixou os fãs impressionados ao mostrar um novo detalhe da sua nova mansão no Rio de Janeiro. Desta vez, ela revelou como é a sala de estar gigante ao gravar um novo vídeo nas redes sociais.

A estrela mostrou os bastidores de uma gravação com o jornalista Hugo Gloss e exibiu a sala de estar. O local conta com pé direito altíssimo, grandes janelas de vidro, sofá enorme e vegano e um quadro de uma índia da artista plástica Rose Samara. O espaço ainda tem um piano e outros instrumentos musicais e também uma escultura de Jesus Cristo.

Vale lembrar que Xuxa Meneghel se mudou para a nova casa no início deste ano após vender a sua antiga propriedade. Ela decidiu se mudar para uma casa menor, já que a antiga mansão tinha mais de 3 mil metros quadrados.

Xuxa Meneghel mostra mais detalhes da nova mansão

Em entrevista recente na Revista CARAS, Xuxa Meneghel mostrou mais detalhes da decoração de sua nova casa. A nova mansão tem 900 metros quadrados e fica no mesmo condomínio de sua antiga casa no Rio de Janeiro.

Xuxa cuidou de toda a decoração. Tirou lustres, providenciou um estúdio para fotos e gravações, investiu em um cinema, encheu o espaço de plantas, coqueiros e até uma jabuticabeira. Os quatro cachorros e sete pássaros ficam soltos. Durante o dia, as aves ocupam a sala. À noite, vão para um espaço adaptado na garagem. “Quando escurece, pego um ou dois pássaros e os outros me seguem”, explica sobre o toque de recolher diário na propriedade. Outro item que chama a atenção fica na espaçosa sala: um quadro de 6x4m com a imagem de uma índia pintada em madeira. A obra foi um pedido da própria apresentadora à artista plástica Rose Samara. "A Rose me disse que tinha parado de desenhar, mas quando pedi essa peça ela fez para mim e ficou linda!”, celebra. O quadro chegou aos poucos, peça a peça, e levou alguns dias para ser montado. Ele está fixado em uma parede de aço cor- ten. “É uma pintura em que o acabamento nunca para de enferrujar”, detalha.

A atual casa da loira tem cerca de 900m2. Xuxa ampliou o espaço verde do local, que abriga sete pássaros soltos, como a Belinha, e quatro cães

Assim como nas casas anteriores, Xuxa investiu em um cinema privado, além de um estúdio para ensaios fotográficos e gravações em vídeo

Para a sala, a artista plástica Rose Samara desenvolveu o quadro com a imagem de uma índia. O sofá vegano é da Plenitude Design

Fotos: Blad Meneghel