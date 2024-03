Simone revela acordo com Ana Maria Braga após ganhar presente da apresentadora

Capa da Revista CARAS, Simone revela acordo com Ana Maria Braga, apresentadora da Globo, após ganhar um presente inesperado

Ícone da música brasileira, Simone (74) comemora 51 anos de carreira em 2024. A cantora de voz marcante costuma encantar multidões a cada lugar visitado no Brasil e exterior para cantar suas músicas. No entanto, em meio a uma agenda movimentada, a artista também é mãe de pet. Em entrevista exclusiva à Revista CARAS, ela abre o jogo sobre um presente que ganhou de Ana Maria Braga (74) e fala sobre ter vida discreta fora dos palcos.

“Ela é um luxo de cachorrinha. Quando nos conhecemos, eu conversei com ela, expliquei que ela não poderia ter medo de avião, já que viajaria bastante comigo, que nossa rotina seria diferente... e, bom, acho que ela me ouviu. Lola é a rainha do meu lar”, conta.

A voz de do hit Então é Natal ganhou a pet Lola (6) da apresentadora do Mais Você, da Globo. Inicialmente, ela se mostrou surpresa com o presente e sugeriu compartilhar guarda com a amiga. Apesar do respeito que uma tem pela outra, a cantora acabou voltado atrás da ideia após ter se apegado ao animal.

“Eu gosto muito de animais. Há um tempão, a Aninha me deu a Babi, que ficou comigo por 16 anos. Quando a Lola veio, minha primeira reação foi dizer ‘não’, mas a acolhi e propus a guarda compartilhada com a Ana. É claro que isso nunca existiu”, relembra.

Fora dos palcos

Quando não está cantando, Simone afirma que prefere levar uma vida discreta longe dos holofotes. O programa preferido da artista é receber os amigos em casa para uma boa conversa regada a boa comida preparada por ela mesma.

Durante conversa com a reportagem, a cantora frisa seu amor pela pet que ganhou de presente da apresentadora e comenta sobre não abrir mão do tempo livre para passar na companhia da filha de quatro patas.

"Nunca fui uma pessoa de sair, me expor, de badalar. Eu gosto de ficar em casa, de receber meus amigos, de cozinhar... a cozinha me acalma. Preciso cuidar de Lola, ela é criança cheia de energia e que ama bolinha!", conclui.