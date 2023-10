Rosamaria Murtinho supera depressão e revela rotina aos 90 anos: "Começo a dançar sozinha"

Em entrevista à CARAS, Rosamaria Murtinho falou sobre a chegada dos 90 e revelou como tem sido rotina longe da TV

A atriz Rosamaria Murtinho (90) é um verdadeiro exemplo de resiliência. Aos 90 anos, a artista revelou ter superado a depressão e tem se encontrado como uma mulher independente. Em entrevista à revista CARAS, ela abriu o coração e revelou um pouco de sua rotina diária. "Começo a dançar sozinha", brincou.

Durante a pandemia, Rosamaria deixou muita gente preocupada ao relatar problemas de saúde mental. No entanto, ela garante que está em uma nova fase da vida e disposta a aproveitar cada segundo. "Tomo remédio, porque não quero nunca mais me sentir daquele jeito. Minha analista e minha psiquiatra deram um jeito nisso, então vou levando", garantiu a esposa do ator Mauro Mendonça (92).

A artista conta que tem vivido experiências novas a cada dia e não é do tipo que se priva de alguns desejos. "Acho que nunca é tarde para nada", disse ela, que já está arquitetando novas demandas.

"Eu tenho vontade de voltar a estudar francês, tenho vontade de voltar a estudar dança. Vi que na Sauer Danças tem um grupo, todas de cabelo branquinho, e falei: é comigo! (risos) Vamos ver se tenho vontade e força. Às vezes, eu boto uma música e começo a dançar sozinha aqui em casa", revela.

Em meio a críticas quanto ao etarismo na televisão, a atriz diz que sente vontade de voltar a atuar, mas falta oportunidade. "Tem uma turma que está esperando escalação. Só que, para a produção escalar uma pessoa, o autor precisa escrever", disse ela, que ainda realiza o sonho de fazer um monólogo.

Apesar de continuar uma pessoa agitada, Rosamaria confessa que os 90 anos lhe trouxeram mais delicadeza e paciência para resolver alguns problemas. "Eu sou de Escorpião, tinha gênio. Agora, sou uma gracinha, um amor. Não reclamo, acho tudo bom, agora estou fofa", disse aos risos.

Em uma breve análise sobre a vida pessoal e a carreira, a artista não tem dúvidas que está mais do que satisfeita com tudo o que costruiu. "Sou uma pessoa que teve sorte na vida, porque fiz uma carreira e uma família e acho que fui vitoriosa nas duas. Então, fico contente com isso e só agradeço".

"Todo dia agradeço a minha cama, meu trabalho, minha comida... Hoje, vou agradecer a entrevista que a gente está fazendo. Porque você tem que ser grata, por chegar a essa idade e estar bem, com saúde", disse a mãe de Mauro Mendonça Filho, Rodrigo Mendonça, João Paulo Mendonça.