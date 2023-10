Ronaldo revela que "deu prazo" para Celina Locks se apaixonar por ele: "Nossa história"

Em entrevista à CARAS, Ronaldo e Celina Locks falaram sobre sonho do casamento e como a história de amor deles começou

O casamento de Ronaldo Nazário (47) e Celina Locks (32) foi uma verdadeira realização de sonho do casal. Juntos desde 2015, os dois nunca esconderam o desejo de construir uma linda história de amor. Em entrevista à revista CARAS, o ex-jogador abriu o coração e revelou que conquistar foi um desafio.

Segundo o carioca, a arte da conquista não aconteceu no primeiro momento, mas logo que ele percebeu o interesse na modelo, ele colocou isso como meta e acabou vivendo momentos especiais ao lado da amada.

“Não houve cantada quando conheci Celina, o ataque veio depois. Quando ficamos, falei: ‘Vou fazer você se apaixonar por mim em dois meses’. Dei um prazo para mim e para ela. Estamos construindo a nossa história”, disse ele, que já se casou outras três vezes.

Ronaldo e Celina se casaram em um evento luxuoso na ilha de Ibiza, na Espanha. A cerimônia aconteceu na igreja do vilarejo de Es Cubells, no topo de um penhasco e com uma linda vista para o mar. Além disso, eles tiveram três dias de festa com amigos e familiares.

A modelo disse que fez questão de pensar nos mínimos detalhes para que a experiência do casório não fosse inesquecível apenas para os noivos, mas também para aqueles que estavam prestigiando o evento.

“Sempre sonhei em trazer naturalidade para o meu casamento, nada muito over, mas focado na riqueza dos detalhes. Comida, música boa, muita alegria e variedade de docinhos!”, contou ela, que teve a presença de diversos famosos em sua festa como Sabrina Sato - que foi uma das madrinhas -, Felipe Andreoli, Marina Ruy Barbosa, Kaká, João Guilherme Silva, Patricia Abravanel e mais celebridades.

QUEM É CELINA LOCKS, A ESPOSA DO EX-JOGADOR RONALDO?

Modelo há 15 anos, Celina Locks nasceu em Curitiba, no Paraná, e soma mais de 400 mil seguidores no Instagram. Para além da carreira no mercado da moda, ela também se lançou como empresária com sua própria marca de beleza. Em um relacionamento com Ronaldo desde 2015, ela é a quarta mulher a subir ao altar com o ex-jogador.

Com uma vida profissional agitada, Celina Locks realiza um de seus sonhos ao se casar, mas ainda guarda outros para o futuro. "Tenho o sonho de casar e de ter filhos, mas tenho outros sonhos para realizar antes. Por isso, fiz essa brincadeira de que meu filho é a minha marca."