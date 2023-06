A positividade de Carla Cristina: 'Eu me permito ser'

Destaque como Bruna em Vai na Fé, a atriz Carla Cristina celebra fase cheia de vitórias

Riso fácil e alto-astral. É desta forma que Carla Cristina Cardoso (47) gosta de levar a vida. A atriz também não tem do que reclamar: vive um dos melhores momentos de sua carreira ao interpretar Bruna, melhor amiga e escudeira de Sol (Sheron Menezzes) em Vai na Fé, um dos maiores sucessos do horário das 7 nos últimos anos. Em papo animado com CARAS direto do LSH Hotel, na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio, Carla reflete sobre as novas e empolgantes oportunidades e reforça o jeito leve de viver a vida.

– Esse é mais um trabalho seu com a autora Rosane Svartman. O que vê de especial nela?

– Ela trabalha com o particular do público. Os brasileiros amam novela e se veem ali. Ela escreve para o trabalhador, para o povo, para grandes famílias. Ela tem a palavra que o povo quer ouvir.

– Como está sendo a parceria com Sheron?

– Maravilhosa! A gente já trabalhou antes e já se amava, mesmo sem ser do mesmo núcleo. O mais especial da relação da Bruna com a Sol é a irmandade, a cumplicidade, o respeito, a confiança. A amizade delas é de muita confiança, acreditam uma na outra de olhos fechados. Isso só se consegue com uma empatia gigante. É uma confiança que só temos com a nossa mãe. Atrás das câmeras, somos duas palhaças divertidas, fica tudo em casa. Nos falamos muito, ficamos muito juntas, trocamos muito. Ela ajuda demais os atores. Ela tem um lado engraçado que não conhecem. Rimos de tudo, fazemos piada. A vida é isso. Obrigação diária de ser feliz.

– Como se sente nesse momento de protagonismo negro nas novelas?

– É o paraíso. Gente preta tendo papéis incríveis é um sonho. É normal ter um elenco formado por 80% de atores negros. Deveria ser normal em todas as produções. Estou feliz, quero ver isso se repetir outras vezes, com outros atores, em outras obras. É um momento único na Globo, com todos os protagonistas pretos. Nossa sociedade é assim.

– A novela aborda o tema da fé e da religião. Qual o papel disso na sua vida?

– Tenho pai que é Testemunha de Jeová, minha mãe era católica, minhas avós umbandistas e tenho uma tia de criação do candomblé. Eu sou espírita, mas acredito em todas as religiões. Nenhuma funciona se você não tiver fé. O mais importante é a fé. Eu tenho uma relação muito forte com a fé. Pensamentos bons, positivos sempre.

– Qual a sensação de conseguir esse auge na carreira após os 40 anos de idade?

– Enfrentei muitas dificuldades, era muito pobre, mas eu sempre quis. Conquistei esse espaço não desistindo. Tenho muitos colegas que desistiram, tiveram que seguir outros caminhos. Tive uma mãe que me deu muita força e acreditou no meu talento. Sou uma atriz de teatro e quando a TV chegou à minha vida, veio aos pouquinhos. Tudo que aconteceu comigo na TV foi por meio de produtores que me viram no teatro. Acho que tudo acontece na hora certa, então só tenho a agradecer. É um presente. Eu não sinto muito a passagem do tempo. Os 40 me fizeram muito bem.

– Você se diz uma pessoa cheia de autoestima. Como é sua relação com a aparência e com o bem-estar?

– Sou vaidosa, gosto dos meus cremes. Sou rainha do perfume, do hidratante. Quando chega um baixo-astral, compro um batom, faço uma sobrancelha, uma unha, compro uma plantinha para a casa. Não sou doente por aparência, perfeição, mas gosto de estar arrumadinha, cheirosa.

– Como enfrenta a pressão estética por ser uma mulher fora dos padrões impostos pela nossa sociedade?

– Sou uma sanfona, emagreço e engordo. Tive que emagrecer 11kg durante a pandemia para fazer minha redução de mama. Malho, faço meus exercícios, minha caminhada. Mas não sinto essa pressão. Não ligo para ser ou não do padrão, me amo muito. Tem espaço para todo mundo.

– Você também já celebrou sua liberdade em se dizer bissexual. Qual a importância de levantar essa discussão e bandeira?

– As pessoas podem ser mais leves, felizes. É um peso muito grande esconder suas vontades. Eu me permito ser. Não quero saber quem está falando, cuido da minha felicidade. O tempo é muito curto e não sabemos a hora do sinal de ir embora. Se eu amo e me apaixono por um homem ou mulher, tenho que me libertar e ser feliz. Sou feliz como sou. Estou supersolteira! Escolhi isso. Quero colocar a cabeça no lugar, trabalhar muito. No momento, quero ficar com o coração calmo, mas não sabemos o dia de amanhã. Se vier, que venha com muito respeito e empatia.

– E a vontade de ser mãe?

– Quero ser mãe, sim. Quero adotar, ter meu bebezinho ou meu bebê grande. Quero ser mãe solo. Se eu estiver um dia com uma pessoa, que ela seja uma boa mãe ou bom pai para ele também. Não consigo mais ser mãe biológica, mas quero adotar, sim. Não faço questão que seja um recém-nascido.

– A classe artística e cultural vem enfrentando muita perseguição política nos últimos anos. Espera dias melhores daqui para frente?

– Já estamos em dias melhores. Nenhum governo é 100%. Andamos por anos sem um pingo de respeito, precisávamos dessa paz agora.

– O que sonha para sua vida e carreira nos próximos anos?

– Sonho com muito trabalho. Vivemos em um País onde tudo é difícil. Quero voltar para o teatro e ver o que mais está reservado para mim.

FOTOS: SELMY YASSUDA, BELEZA: MICAELA RODRIGUES/TATIANA ARAÚJO HAIR CONCEPT